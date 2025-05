Mark Wahlberg: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tra gli attori più noti e influenti della sua generazione, Mark Wahlberg si è negli anni costruito una carriera di tutto rispetto, alternandosi tra film d’autore e grossi blockbuster. La sua versatilità è sempre stata premiata, con importanti riconoscimenti di critica e pubblico. Oggi Wahlberg possiede uno status sufficiente perché il suo nome diventi garanzia per il progetto in cui è coinvolto.

Ecco 10 cose che non sai di Mark Wahlberg.

I film di Mark Wahlberg

I film da giovane di Mark Wahlberg

1. I film. La carriera cinematografica dell’attore ha inizio nel 1994 con il lungometraggio Mezzo professore tra i marines. Successivamente prende parte a importanti film come Boogie Nights – L’altra Hollywood (1997), La tempesta perfetta (2000), Rock Star (2001), Il pianeta delle scimmie (2001), The Departed (2006), Shooter (2007), I padroni della notte (2007), E venne il giorno (2008) Amabili resti (2009), The Fighter (2010), Ted (2012), Contraband (2012), Pain & Gain (2013), Lone Survivor (2013), Transformers 4 – L’era dell’estinzione (2014), Deepwater – Inferno sull’oceano (2016), Boston – Caccia all’uomo (2016), Tutti i soldi del mondo (2017), Red Zone – 22 miglia di fuoco (2018) e Instant Family (2018).

I film di oggi di Mark Wahlberg

Dal 2020 ad oggi Wahlberg ha recitato in numerosi altri film, ovvero Spenser Confidential (2020), Joe Bell (2020), Infinite (2021), Uncharted (2022), Father Stu (2022), Me Time – Un weekend tutto per me (2022), The Family Plan (2023), Arthur the King – Insieme a ogni costo (2024), The Union (2024) e Flight Risk – Trappola ad alta quota (2025), diretto da Mel Gibson.

2. È anche produttore. Wahlberg è noto anche come produttore, e tra i film in cui ricopre questo ruolo si annoverano I padroni della notte (2007) e The Fighter (2010). Per la produzione di quest’ultimo è stato nominato all’Oscar nella categoria Miglior film. Ha poi prodotto Contraband (2012), Prisoners (2013), The Gambler (2014), Boston – Caccia all’uomo (2016), Red Zone – 22 miglia di fuoco (2018) e numerosi altri film, la maggior parte dei quali lo vedono anche come protagonista.

Mark Wahlberg in Boogie Nights – L’altra Hollywood

4. Si è pentito di aver accettato il ruolo. Boogie Nights – L’altra Hollywood è uno dei film più celebri del regista Paul Thomas Anderson. Qui Wahlberg interpreta Eddie Adams, giovane pornodivo in ascesa, e grazie al ruolo ottiene fama cinematografica. Diversi anni dopo, tuttavia, l’attore ha dichiarato di essersi pentito dell’aver interpretato tale ruolo, chiedendo perdono a Dio per ciò. Questo ripensamento è probabilmente dovuto alla conversione cattolica di Wahlberg, che deve aver giudicato sconcio il film.

Mark Wahlberg in The Departed

5. Si è ispirato a dei veri poliziotti. Nel film di Martin Scorsese, l’attore interpreta il sergente Sean Dignam, dal carattere duro. L’attore ha dichiarato che per interpretare al meglio il ruolo si è ispirato ai veri poliziotti che lo arrestarono in più occasioni durante la sua adolescenza. La sua interpretazione è in seguito stata premiata con una nomination ai premi Oscar come miglior attore non protagonista.

Mark Wahlberg in Flight Risk – Trappola ad alta quota

6. Si è realmente rasato la testa. In Flight Risk – Trappola ad alta quota Wahlberg interpreta il ruolo dell’antagonista. Il personaggio, però, ha attirato l’attenzione per il suo essere calvo. L’idea di caratterizzarlo così è stata proprio di Mark Wahlberg, il quale si è poi realmente rasato la testa, rifiutandosi di indossare un trucco. Il regista, Mel Gibson, ha poi riconosciuto che l’aspetto del personaggio rispecchia fortemente quello del killer del BTK Dennis Rader.

Mark Wahlberg è stato il rapper Marky Mark

7. Ha iniziato la sua carriera come rapper. Prima ancora di diventare attore, Wahlberg aveva incominciato a trovare lavoro nel campo musicale, sua grande passione. Raggiunse una buona notorietà come rapper, facendosi chiamare Marky Mark e realizzando diverse hit. Tra i suoi brani più noti si annoverano No Mercy, Feel the Vibe e Best of My Love. Interessatosi poi però maggiormente alla recitazione, ha progressivamente messo da parte la propria carriera nella musica.

Mark Wahlberg modello per Calvin Klein

8. Ha lavorato come modello. Dopo aver raggiunto la notorietà come rapper, ma prima di diventare un attore, Wahlberg viene notato da Calvin Klein, che lo vuole per la sua nuova campagna pubblicitaria di intimo al fianco di Kate Moss. Il servizio fotografico dell’attore con indosso i capi di Klein hanno raggiunto una grande popolarità, lanciando ulteriormente la sua carriera. Lo scatto di lui con indosso solo i boxer bianchi è infatti diventato famosissimo.

Il fisico di Mark Wahlberg

Mark Wahlberg dunque celebre per il suo fisico muscoloso e scolpito, divenuto noto già nei primi anni ’90 grazie alla sua carriera da modello, in particolare per la campagna di Calvin Klein. Nel corso della sua carriera cinematografica ha poi spesso trasformato il proprio corpo, seguendo rigidi allenamenti per adattarsi a ruoli diversi, come in Pain & Gain, dove ha raggiunto un’impressionante massa muscolare. Wahlberg segue una disciplina ferrea, con allenamenti mattutini intensi, e considera il fitness fondamentale non solo per l’aspetto fisico, ma anche per la concentrazione e la tenuta mentale sul lavoro.

Mark Wahlberg e la moglie Rhea Durham

9. È sposato. Nell’agosto 2009 l’attore ha sposato con rito cattolico la modella Rhea Durham, con cui era fidanzato dal 2001. La coppia ha avuto quattro figli: Ella Rae (nata il 2 settembre 2003), Michael (nato il 22 marzo 2006), Brendan Joseph (nato il 16 settembre 2008) e Margaret Grace (nata l’11 gennaio 2010). Wahlberg ci tiene a far sì che la sua famiglia non venga sovraesposta per via della sua fama, per questo motivo tiene il più possibile privata questa parte della sua vita.

L’età e l’altezza di Mark Wahlberg

10. Mark Wahlberg è nato a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti, il 5 giugno 1971. L’altezza complessiva dell’attore è di 1,73 metri.

Fonte: IMDb