Dopo quasi due anni di speculazioni, la Marvel ha ora confermato che la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen è ufficialmente morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il pubblico era curioso di conoscere il destino di Wanda Maximoff a seguito del finale del film, poiché non era chiaro cosa potesse essere accaduto. Mentre Scarlet Witch è stata apparentemente schiacciata dal crollo del palazzo, si sà che i personaggi della linea temporale del MCU non rimangono sempre morti e i poteri mistici del personaggio avrebbero potuto far credere la sua morte, permettendole di ricomparire in futuro.

Tuttavia, come riportato da Screen Rant, nel libro del MCU intitolato Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la tragica fine di Scarlet Witch sembra essere confermata. Il libro riporta infatti che: “Wanda distrugge Wundagore e lo fa crollare su se stessa, ponendo fine a due grandi minacce per tutto il Multiverso“. Inoltre, la voce del libro riporta un simbolo corrispondente alla morte di un personaggio importante, confermando ufficialmente il destino di Scarlet Witch.

Scarlet Witch e il suo percorso nel MCU

Sebbene il sacrificio di Scarlet Witch rappresenti un momento di redenzione per lei, a molti è sembrato un finale deludente per un personaggio che meritava di meglio. Wanda ha probabilmente subito il maggior numero di traumi tra tutti i personaggi del MCU. La sua famiglia è morta quando era giovane, poi è stata sottoposta a esperimenti prima che suo fratello morisse mentre combatteva contro Ultron. In seguito ha sacrificato Visione, ma non è servito a nulla, poi è stata colpita dal blip, è tornata dal blip e ha creato la sua vita da sogno a Westview, prima di doverla distruggere.

La sua svolta malvagia ha un certo senso, considerando quanto ha perso e cosa voleva recuperare. Tuttavia, Doctor Strange nel Multiverso della Follia l’ha trasformata da un’eroina complicata in una vera e propria villain che ha usato il suo trauma come scusa per la distruzione. Wanda meritava però un momento in cui imparasse a usare tutto ciò che ha perso per un bene superiore e ad andare avanti con la sua vita, ma non l’ha mai avuto. Se Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata davvero la fine per lei, allora il MCU potrebbe aver perso l’opportunità di darle un finale soddisfacente.

