Nove anni dopo Mad Max: Fury Road, la nuova opera della famosa saga del regista, sceneggiatore e produttore australiano George Miller torna sulla Croisette al Festival di Cannes 2024. L’attesissimo Furiosa: A Mad Max Saga sarà svelato alla presenza del regista e del cast, capitanato da Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke, in occasione di una sessione di Gala Fuori Concorso al Grand Théâtre Lumière al Palais des Festivals mercoledì 15 maggio.

Mad Max (1979), Mad Max II: The Challenge (1981), Mad Max: Beyond Thunderdome (1985), Mad Max: Fury Road (2015), Furiosa: A Mad Max Saga (2024): in 5 episodi e in quasi in 5 decenni, George Miller ha creato un mito, anzi una mitologia catartica. Mad Max è una cronaca del collasso sociale e ambientale, che gioca con i codici di genere per mettere in discussione questi temi, inizialmente visionari e ora crudelmente attuali. Girato originariamente nell’entroterra australiano, questo “Western su ruote” rivisitato descrive un mondo distopico in cui velocità e movimento sono sinonimo di energia vitale quanto di morte a causa dell’esaurimento delle risorse, offrendo allo spettatore una dose di adrenalina raramente eguagliata sul grande schermo. grande schermo.

Furiosa: A Mad Max Saga è l’ultimo episodio. Si ritorna alle origini di Furiosa, la nuova eroina della saga apparsa in Mad Max: Fury Road, film premiato con diversi Oscar. L’attrice Anya Taylor-Joy interpreta la giovane Furiosa, che cerca di tornare a casa, nonostante numerose bande armate ostili.

“L’idea di questo prequel mi accompagna da oltre un decennio”, ha affermato George Miller. “Non potrei essere più entusiasta di tornare al Festival di Cannes – insieme ad Anya, Chris e Tom – per condividere Furiosa: A Mad Max Saga. Non c’è posto migliore della Croisette per vivere questo film con il pubblico del palcoscenico mondiale”.

Furiosa: A Mad Max Saga, la trama

Mentre il mondo crolla, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde di Molte Madri e cade nelle mani di una grande orda di motociclisti guidata dal signore della guerra Dementus. Attraversando la Zona Desolata, si imbattono nella Cittadella presieduta dall’Immortan Joe. Mentre i due Tiranni combattono per il dominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per ritrovare la strada di casa.