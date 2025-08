Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: foto dal set rivelano l’arena fiorita di Haymitch e i costumi dei tributi

Le foto dal dietro le quinte del set di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura offrono un’anteprima dell’arena fiorita e dei costumi dei tributi. Ambientato intorno alla 50ª edizione degli Hunger Games, il prequel di Hunger Games ruota attorno all’esperienza del giovane Haymitch Abernathy come tributo e vincitore degli Hunger Games. Le riprese sono iniziate a luglio nel Parco Naturale di Somiedo, nelle Asturie, in Spagna; a Piedrafita de Babia, in Castiglia e León; a Valle de Lago e nella foresta di faggi di Montegrande.

Ora, il quotidiano spagnolo La Nueva España ha pubblicato una nuova serie di foto (guarda qui le foto) scattate a Somiedo, che mostrano la Cornucopia e i costumi dei tributi. Questi ultimi indossano pacifici mantelli bianchi con colori sotto per indicare i loro distretti. In linea con lo stile etereo, l’arena presenta raggi fioriti che puntano tra i tributi verso la struttura centrale. Si potevano vedere i tributi combattere tra loro mentre la telecamera riprendeva. Oltre alla scena che girata in quel momento, le foto dal set mostrano anche il paesaggio lussureggiante del Parco Nazionale e le cabine di preparazione della produzione, la costruzione e i rimorchi.

Le riprese di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura dovrebbero continuare fino a dicembre. Nel libro, l’arena della 50ª edizione degli Hunger Games è descritta come visivamente bella ma letale, con tutto intriso di veleno e un complesso sistema informatico sottostante. Le foto dal set mostrano proprio un’arena eterea e quasi fiabesca, decorata con petali di fiori, in linea con l’estetica e l’atmosfera del libro. Nel libro, i tributi indossano camicie a maniche lunghe, pantaloni e stivali, con i distretti che si distinguono per i loro colori unici e costumi rivelati da queste foto corrispondono alla descrizione approssimativa del libro, ma adattano ulteriormente gli abiti dei tributi all’atmosfera bella ma letale.

Cosa sappiamo di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura

Attualmente in fase di pre-produzione, Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura sarà diretto da Francis Lawrence su sceneggiatura adattata da Billy Ray. La produzione è affidata a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, insieme a Francis Lawrence, con la produzione esecutiva di Cameron MacConomy. Il nuovo romanzo di Suzanne Collins, Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura, è uscito a marzo ed è diventato rapidamente n.1 nella classifica del New York Times.

Basato sul romanzo bestseller di Suzanne Collins, l’ultimo capitolo del franchise distopico per ragazzi Hunger Games rivisita il mondo di Panem 24 anni prima degli eventi della trilogia principale, a partire dalla mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria. La storia è incentrata sul sedicenne Haymitch (Joseph Zada), un ragazzo intelligente e intraprendente del Distretto 12, scelto inaspettatamente per questa edizione dei giochi, che per l’edizione speciale prevedono un colpo di scena mortale: il doppio dei tributi, 48 bambini mandati nell’arena a combattere per la propria vita.

Oltre a Zada, il cast precedentemente annunciato include Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Billy Porter nel ruolo di Magno Stift, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Beetee, Lili Taylor nel ruolo di Mags, Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinket, Ralph Fiennes nel ruolo del Presidente Snow, Glenn Close nel ruolo di Drusilla Sickle, Kieran Culkin nel ruolo di Caesar Flickerman, Ben Wang nel ruolo di Wyatt Callow, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Whitney Peak nel ruolo di Lenore Dove Baird, Molly McCann nel ruolo di Louella McCoy e Iona Bell nel ruolo di Lou Lou.

Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura arriverà al cinema il 19 novembre 2026.