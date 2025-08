Tulsa King – Stagione 3: dal 21 settembre su Paramount+

Paramount+ ha annunciato che la serie originale di successo Tulsa King – Stagione 3, con protagonista il candidato all’Oscar® Sylvester Stallone, tornerà domenica 21 settembre.

Tulsa King – Stagione 3 è stata la serie originale Paramount+ numero uno a livello globale nel 2024 e si è classificata tra le prime dieci serie originali su tutte le piattaforme di video on demand in abbonamento (SVOD) nel quarto trimestre.

La prima puntata della seconda stagione di Tulsa King – Stagione 3 ha attirato 21,1 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando la prima puntata più vista di Paramount+ fino ad oggi. Inoltre, la seconda stagione ha totalizzato 159 milioni di visualizzazioni, con un aumento dell’894% rispetto alla stagione precedente, e 6,1 milioni di interazioni sui social media, con un aumento del 553% rispetto allo stesso periodo.

Tulsa King – Stagione 3 vede protagonisti Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach e James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany. Anche Samuel L. Jackson, candidato all’Oscar, apparirà nella terza stagione nei panni di Russell Lee Washington Jr. prima di trasferirsi da Tulsa a New Orleans, come protagonista dello spin-off di TULSA KING, NOLA KING, recentemente approvato.

Nella terza stagione, con l’espansione dell’impero di Dwight, aumentano anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora deve affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmire, una potente e ricca famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.

Tulsa King – Stagione 3 è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. I produttori esecutivi sono Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich e Keith Cox. Erickson è anche showrunner.

La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution. La prima e la seconda stagione di Tulsa King – Stagione 3 sono disponibili in esclusiva su Paramount+.