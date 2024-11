Noir in Festival 2024: le prime anticipazioni

Saranno il rapper Salmo in veste di creatore e attore cinematografico e i cinque campioni del noir letterario, finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, i protagonisti della prima giornata del Noir in Festival 2024 in programma a Milano dal 2 al 7 dicembre. Si intitola Gangs of Milano la nuova serie targata Sky e curata da Salmo che arriva in anteprima assoluta sul palcoscenico del Noir dopo il successo della precedente stagione di Blocco 181. È il titolo d’apertura della selezione internazionale che quest’anno vede in concorso otto anteprime nazionali per il Black Panther Award.

Gli appuntamenti al Cinema Arlecchino (in collaborazione con Cineteca Italiana Milano) sono in tutto tredici cui si affiancano – all’università IULM – i sei lungometraggi finalisti del Premio Claudio Caligari.

Svelati da oggi i titoli che verranno giudicati da una giuria di 70 studenti e appassionati come da regolamento pubblicato sul sito www.noirfest.com. Saranno in gara: The Well di Federico Zampaglione, Adagio di Stefano Sollima, Non Riattaccare di Manfredi Lucibello, Iddu – L’ultimo Padrino di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Caracas di Marco D’amore, Mimì, il Principe delle Tenebre di Brando De Sica.

I nomi dei cinque finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco per la letteratura che si sfideranno il 2 dicembre alla Casa del Manzoni verranno invece svelati il 25 novembre dopo la prima fase del voto popolare che, con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, deciderà il Premio dei Lettori.

Molti gli appuntamenti imperdibili, tra cinema, letteratura e new media, in quest’edizione del festival diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri: del programma, che sarà presentato nella conferenza stampa del 25 novembre nella sede del Comune di Milano a Palazzo Marino, è già stata annunciata una delle stelle più luminose: Joyce Carol Oates, la grande scrittrice americana, che sarà insignita del Raymond Chandler Award e incontrerà il pubblico la sera del 5 dicembre al Teatro Franco Parenti nel corso di un evento realizzato in collaborazione con La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

Quest’anno il Noir in Festival amplia il suo programma con due eventi unici dedicati al mondo dei podcast.Protagonista del primo incontro, all’Università IULM sarà il giornalista e autore Pablo Trincia, che racconterà il suo podcast E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, una produzione originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media. Trincia racconterà la genesi e lo sviluppo del podcast che ricostruisce, attraverso testimonianze inedite, il dramma e le storie umane dietro la tragedia dell’Hotel Rigopiano, travolto da una valanga nel 2017. Insieme all’autore saranno presenti Debora Campanella, co-autrice del podcast, e Omar Schillaci, vice direttore di Sky Tg 24 che dal 20 novembre trasmetterà l’omonima docu-serie in 5 puntate.

Protagonista del secondo appuntamento sarà Gabriella Simoni, giornalista, inviata (ha seguito le guerre in Iraq, Somalia, Egitto, Afghanistan e Ucraina e numerose storie di cronaca nera) e, in questo caso, autrice del podcast prodotto da Chora Media, Quei cattivi ragazzi, la storia della comunità milanese Kayros e, appunto, di quei «cattivi ragazzi» che la abitano. Ragazzi che hanno un futuro intero da scrivere, tutte le possibilità per farlo e anche tutto il rischio di sprecarlo.

Infine il fumetto, sempre più protagonista al Noir in Festival. La “nona arte” verrà raccontata in tre appuntamenti nella settimana del Noir alla IULM, ma sarà anche protagonista di un contest, spin off della fortunata ShorTS Comics Marathon, maratona di fumetto promossa dal triestino ShorTS International Film Festival. Con otto edizioni all’attivo, la Maratona sfida i fumettisti e disegnatori partecipanti a riscrivere e ridisegnare dei film della storia del cinema in formato “corto a fumetti”.

Lo spin off della Maratona al Noir di Milano sarà ancora più serrato: “Comprimere un film a scelta, rigorosamente di genere noir, in una sola tavola di fumetto”. Le modalità, lo stile, la grandezza delle vignette sarà totalmente libero, per dare massimo estro alla creatività dei partecipanti.

Iscrizioni tramite messaggio DM al profilo instagram shortscomicsmarathon, quartier generale della maratona. Scadenza presentazione opere: 1 dicembre. A scegliere la tavola vincitrice saranno tre vincitori a loro volta delle scorse edizioni della Maratona principale, Pietro Salateo (vincitore della 5a edizione), Nico Mancini (Trionfatore della settima) e Chiara Onofri (primo posto lo scorso luglio). La premiazione avverrà durante l’incontro con l’illustratore Lorenzo Palloni che si terrà allo IULM il 5 dicembre.

Il Poster del Noir in Festival 2024