Sonic 3 proietta il personaggio direttamente nel quarto capitolo

Mentre Sonic 3 si appresta ad uscire nelle sale di tutto il mondo, in Italia il 1° gennaio 2025, il regista Jeff Fowler dice a Entertainment Weekly (via GameFragger.com) che il terzo capitolo ha un’atmosfera molto diversa rispetto ai film precedenti grazie alla presenza di Shadow.

“‘Nervosità’ forse non è la parola giusta, ma c’era un nuovo elemento di tono che all’improvviso ha reso il mondo di Sonic un po’ più eccitante, un po’ più pericoloso”, anticipa. “Penso che sia esattamente ciò che Shadow ha fatto per questo film”.

Fowler ammette che alcuni cambiamenti erano necessari, in particolare per quanto riguarda l’uso delle armi da fuoco da parte di Shadow, aggiungendo che ha fatto di tutto per fare la cosa giusta per l’amato beniamino dei fan, mantenendo al contempo il tono necessario per un film per famiglie.

“Questa è la sfida di questi film”, spiega il regista. “È sempre prendere ciò che è venuto prima in termini di videogiochi, fumetti e tutto il resto. Come prendiamo l’essenza di ciò che i fan amano e la uniamo a questo trattamento cinematografico che abbiamo creato?”

“Siamo certamente molto rispettosi di ciò che i fan si aspettano di vedere e di ciò che amano del personaggio. Siamo anche molto consapevoli dei tempi e del modo giusto per gestire quel tipo di immagini in un film per famiglie” , continua Fowler. “Penso che abbiamo davvero concluso in un posto fantastico. Penso che i fan guarderanno questo film e apprezzeranno molto Shadow e Maria”. “Molta cura e molto amore sono stati dedicati al racconto della storia di Shadow e al dare ai fan la migliore versione cinematografica del personaggio che si possa immaginare”.

Sonic si è concluso con l’introduzione a sorpresa di Tails, mentre Sonic 2 ha aggiunto Shadow al mix. Secondo Fowler, anche questo terzo capitolo si concluderà con un altro debutto imponente. “È divertente vedere i dibattiti dei fan online su chi arriverà dopo, chi verrà stuzzicato alla fine del film”, dice. “Abbiamo molte delle stesse conversazioni. Abbiamo tutti i nostri preferiti dal punto di vista cinematografico e stiamo tutti sostenendo alla grande che ‘dovrebbe essere questo o quello’. È divertente mantenere questa attesa. Questo film non è diverso in termini di anticipazioni di nuovi personaggi”.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.