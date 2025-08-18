HomeCinema News2025

Tim Burton elogia The Lighthouse di Robert Eggers

Tim Burton Regista
Tim Burton arriva alla prima mondiale di “Mercoledì” di Netflix. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Tim Burton ha recensito con grande entusiasmo un film di Robert Eggers con Robert Pattinson. Il regista di Edward mani di forbice e Il mistero di Sleepy Hollow è noto per l’utilizzo di scenografie uniche nelle sue opere. Burton ha anche conquistato un fedele seguito di fan e ha diretto diversi successi commerciali, in particolare i film di Batman con Michael Keaton e Alice nel Paese delle Meraviglie.

Più recentemente, Burton ha diretto Beetlejuice Beetlejuice, che ha riportato sul grande schermo Michael Keaton, Catherine O’Hara e Winona Ryder. Il sequel ha approfondito il personaggio di Betelgeuse e l’immaginario aldilà di Burton, ottenendo il plauso del pubblico. Burton è anche produttore di Wednesday e regista di vari episodi.

Anche Eggers è diventato un regista popolare, dirigendo diversi film acclamati con cast corali ed elementi di produzione degni di nota. Tra i suoi film c’è Nosferatu, con Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe e altri. Il film horror sui vampiri è diventato anche il film di Eggers con il maggior incasso fino ad oggi, generando oltre 181 milioni di dollari.

Tim Burton elogia “The Lighthouse” di Robert Eggers

The-Lighthouse-film

Per The Lighthouse, Eggers ha collaborato con Dafoe e Pattinson, realizzando un film horror psicologico che ha mantenuto un impressionante 90% di Tomatometer. Il film racconta la storia di due guardiani del faro, confinati su un’isola remota, che iniziano a comportarsi in modo strano. Distribuito da A24 nel 2019, The Lighthouse ha incassato circa 18 milioni di dollari, ma ha ottenuto una nomination agli Oscar e un fedele gruppo di fan.

In un episodio di Konbini, Burton ha elogiato The Lighthouse e ha sottolineato di aver “adorato” la recitazione. Nell’ambito di una puntata del “Video Club”, il famoso regista ha rivelato che The Lighthouse gli è rimasto impresso nella mente, cosa che ha definito “rara per me”. Leggi i suoi commenti qui sotto:

Ho adorato la sua atmosfera onirica. Ho adorato le interpretazioni. Ho adorato l’atmosfera. Ripeto, era da tempo che non vedevo un film che mi rimanesse impresso, ma questo film mi ha colpito. Mi è rimasto impresso a lungo. È raro per me ed è bello quando succede. Sai che ha toccato qualcosa dentro di te.

