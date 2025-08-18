The Diplomat – Stagione 3, trailer e data di uscita svelati: Kate indaga sul nuovo presidente

Dopo il finale esplosivo della seconda stagione, Kate, interpretata da Keri Russell, si trova ad affrontare una nuova situazione di tensione nel trailer della terza stagione di The Diplomat.

A poco più di un mese dalla presentazione del nuovo look della prossima stagione, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di The Diplomat. Nel video vediamo Kate e Hal che pianificano la loro prossima mossa mentre Grace, interpretata da Allison Janney, sale al potere diventando presidente degli Stati Uniti, con Kate che usa la sua posizione per monitorare il personaggio sospetto. La piattaforma di streaming ha anche rivelato che la terza stagione sarà disponibile dal 16 ottobre. Guarda il nuovo trailer qui sotto:

La terza stagione di The Diplomat