HomeSerie TvNews

The Diplomat – Stagione 3, trailer e data di uscita svelati: Kate indaga sul nuovo presidente

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Diplomat - Stagione 3

Dopo il finale esplosivo della seconda stagione, Kate, interpretata da Keri Russell, si trova ad affrontare una nuova situazione di tensione nel trailer della terza stagione di The Diplomat.

A poco più di un mese dalla presentazione del nuovo look della prossima stagione, Netflix ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di The Diplomat. Nel video vediamo Kate e Hal che pianificano la loro prossima mossa mentre Grace, interpretata da Allison Janney, sale al potere diventando presidente degli Stati Uniti, con Kate che usa la sua posizione per monitorare il personaggio sospetto. La piattaforma di streaming ha anche rivelato che la terza stagione sarà disponibile dal 16 ottobre. Guarda il nuovo trailer qui sotto:

La terza stagione di The Diplomat

Articolo precedente
Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, nella storia ci saranno Gandalf e Frodo
Articolo successivo
Andor sarà la fonte d’ispirazione per la prossima trilogia di Star Wars
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved