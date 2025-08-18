Andor sarà la fonte d’ispirazione per la prossima trilogia di Star Wars

La presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato che la trilogia di Star Wars pianificata da Simon Kinberg è in fase di sviluppo come la “nuova saga” del franchise, destinata a guidarlo verso il suo prossimo capitolo.

Ambientata saldamente nella linea temporale successiva a “L’Ascesa di Skywalker“, la trilogia è concepita come una pietra miliare dell’epoca, e Kinberg scrive e produce tutti e tre i film.

A differenza della trilogia sequel, che ha visto alternarsi i team creativi, questo approccio mira a offrire una storia coerente e attentamente strutturata dall’inizio alla fine.

Parlando con Nerdtropolis, Kinberg ha ammesso che l’opportunità sembra ancora surreale. “Non è nemmeno un sogno che si avvera, non avrei potuto sognarlo“, ha detto. “Solo sentirmi dire che ci sarebbero stati altri film sarebbe stato incredibile. Essere ammesso sul set di uno di loro era già un sogno. Il mio entusiasmo cresce solo lavorandoci e attorno a questo.”

Kinberg ha anche sottolineato la sua ammirazione per l’acclamata serie di Tony Gilroy, Andor. “Ci sono un sacco di persone di grande talento che vogliono fare un ottimo lavoro. Sono rimasto super ispirato e in un certo senso sbalordito da ciò che Tony Gilroy ha fatto con Andor. Ho pensato che fosse la migliore narrazione fantascientifica che si possa fare in qualsiasi franchise.”

Il legame di lunga data di Kinberg con Lucasfilm, in particolare come co-creatore e produttore esecutivo di Star Wars Rebels, ha consolidato la sua reputazione di partner creativo affidabile e influente per lo studio.

Un nuovo inizio per Star Wars

Sebbene alcune voci di corridoio suggeriscano che i prossimi film potrebbero intitolarsi “Episodi X, XI e XII“, altre fonti indicano che la vera intenzione è quella di introdurre una saga completamente nuova, popolata da personaggi originali, guidando il franchise verso territori inesplorati piuttosto che estendere direttamente la discendenza degli Skywalker.

Per il momento, Kinberg è concentrato sul completamento del suo prossimo film di Star Trek (di cui è produttore) per la Paramount. Una volta concluso il progetto, si concentrerà completamente sulla costruzione della prossima era della saga di Star Wars.

Sebbene la trilogia sia ancora lontana dall’entrata in produzione, i primi segnali sono incoraggianti. La fiducia nel progetto deriva dal consolidato successo di Kinberg come narratore, dalle sue passate collaborazioni con Lucasfilm e dai suoi solidi legami lavorativi sia con Lucasfilm che con Paramount, fattori che rendono molto più probabile che l’ambiziosa nuova saga raggiunga il grande schermo.