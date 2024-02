La star di Dune: Parte Due Rebecca Ferguson ha rivelato di essersi rifiutata di lavorare con un ex co-protagonista dopo che questo è esploso di rabbia mentre giravano una scena e, come ci si potrebbe aspettare, le speculazioni dilagano online.

Durante l’intervista per il podcast Reign with Josh Smith, a Rebecca Ferguson è stato chiesto quando si è sentita “più orgogliosa di usare la propria voce”. L’attrice ha ricordato di aver lavorato con un “assoluto idiota” che si è sentito frustrato durante le riprese di una scena e se l’è presa con lei “urlando” e dicendo: “e tu non dovresti essere un’attrice?”.

Il giorno successivo, Ferguson ha mandato l’individuo in questione a quel paese e ha chiarito con i produttori che avrebbe recitato in una scena con lui solo se si fosse girato di spalle. “E poi ricordo che i produttori si avvicinarono e dissero: ‘Non puoi fare una cosa del genere al numero uno. Dobbiamo lasciare che questa persona sia sul set.’ E ho detto: “La persona può girarsi e io posso recitare dietro la testa”. E l’ho fatto. Ero così spaventata. Lo sento ancora ora mentre lo dico.”

Dune's Rebecca Ferguson reveals she refused to work with former co-star after being 'screamed at' on set. This is reminder to *ALWAYS* stand up for yourself! Listen to the full interview on my podcast, Reign here: https://t.co/aHUegXotEi #DunePartTwo #Dune2 #RebeccaFerguson pic.twitter.com/7mRv1jNoBu — Josh Smith (@joshsmithhosts) February 27, 2024

Rebecca Ferguson non ha specificato se si trattasse di un co-protagonista maschile o femminile, ma Internet ritiene di aver ristretto le possibilità a questi nomi: Dwayne “The Rock” Johnson, Michael Fassbender, Hugh Grant e Jake Gyllenhaal. The Rock, che ha lavorato con Ferguson su Hercules, ha risposto alla dichiarazione dimostrando solidarietà per la co-star.

Hate seeing this but love seeing her stand up to bullshit. Rebecca was my guardian angel sent from heaven on our set. I love that woman. I’d like to find out who did this. — Dwayne Johnson (@TheRock) February 28, 2024

Sembra che Hugh Grant sia il “colpevole” più accreditato, dal momento che i due hanno lavorato insieme in Florence Foster Jenkins. Su quel set, in cui “il numero 1” era sicuramente Meryl Streep, Ferguson ha recitato al fianco di Grant in una scena in cui non era coinvolta Streep, e quindi è probabile che quel giorno fosse lui il numero 1 sul set. Inoltre Grant ha confermato di essersela presa con una sua co-star in maniera eccessiva, senza però specificare chi fosse, il primo giorno su un set. Sarà quindi Hugh Grant “l’idiota” di cui parla Rebecca Ferguson?