Rick Moranis ha rifiutato la partecipazione a Ghostbusters – Minaccia glaciale

Ghostbusters – Minaccia Glaciale doveva inizialmente contenere un cameo dell’attore Rick Moranis, ma la star ha rifiutato la possibilità di apparire nel film.

Parlando con ScreenRant, l’attore Ernie Hudson – che riprende il ruolo di Winston Zeddemore nel film – ha rivelato che i responsabili del film non sono riusciti a convincere Rick Moranis a tornare nel film come Louis Tully, che aveva interpretato nei primi due film.

“Non so perché. Non ho avuto una conversazione personale“, ha detto Hudson. “Ho parlato con Ivan Reitman prima della transizione, che so aver passato molto tempo a cercare di convincere Rick. So che gli altri ragazzi gli hanno parlato e non sono sicuro del perché, lui ha semplicemente detto di no“.

Ernie Hudson ha anche aggiunto che sa che a Moranis sono stati offerti più soldi per apparire rispetto a lui, e che se gli fosse stato chiesto di aiutare a reclutarlo, lo avrebbe fatto.

“So che gli hanno offerto più soldi di quelli che hanno offerto a me. E se avessi pensato che andare a casa sua avrebbe fatto la differenza, ci sarei andato“, ha detto Hudson. “Perché mi piacerebbe vederlo. E non solo in Ghostbusters, ma penso solo che sia un talento incredibile . . . Mi piacerebbe rivederlo se ci fosse un modo possibile, sapete?“.

Rick Moranis si è ritirato dalla recitazione nel 1997 per poter dedicare più tempo alla crescita dei suoi due figli da vedovo. Non è più apparso in un film live-action dal 1997, Honey, We Shrunk Ourselves, anche se ha firmato per apparire nel prossimo film della Disney, Shrunk, al fianco di Josh Gad.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama e il cast del film

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il nuovo film, seguito di Ghostbusters: Legacy e diretto da Gil Kenan, anche autrice della sceneggiatura insieme a Jason Reitman, è il quinto film della saga e vede molti dei membri superstiti del cast originale (tra cui Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts) riunirsi con il cast presentato dal precedente film (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd e Logan Kim). A loro si uniscono i nuovi arrivati Kumail Nanjiani e Patton Oswalt. sarà al cinema dall’11 aprile distribuito da Eagle Pictures.