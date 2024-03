Un giudice di Santa Monica ha fissato la data del processo per stupro contro il regista Roman Polanski per il prossimo 4 agosto 2025. La querelante sostiene che Polanski l’ha violentata nel 1973, quando era minorenne, nella sua casa di Benedict Canyon. Secondo la sua causa, lo aveva incontrato a una festa mesi prima. Polanski l’ha invitata a cena al Le Restaurant in La Brea Avenue, le ha dato dei bicchierini di tequila e poi l’ha portata a casa sua, dove è svenuta sul suo letto, afferma la causa.

“La querelante ricorda di essersi svegliata nel letto dell’imputato con lui sdraiato nel letto accanto a lei”, afferma la causa. “Le ha detto che voleva fare sesso con lei. La querelante, sebbene intontita, ha detto al convenuto “No”. Lei gli ha detto: “Per favore, non farlo”. Secondo l’accusa, Polanski ignorò le sue suppliche e procedette a violentarla. Poi l’ha accompagnata a casa. Quella fu l’ultima volta che vide il regista, afferma la causa.

La donna si è fatta avanti per la prima volta in una conferenza stampa con Gloria Allred nell’agosto 2017. All’epoca, Allred ha detto che la querelante, poi identificata come Robin M., aveva 16 anni quando si è verificata la violenza sessuale. Ha intentato la causa, utilizzando il nome Jane Doe, nel giugno 2023 ai sensi di una legge della California che estende il termine di prescrizione per gli abusi sessuali su minori. A Polanski è stato notificato della causa nella sua casa di Parigi.

Allred e il querelante hanno tenuto un’altra conferenza stampa per discutere il caso. “Mi ci è voluto davvero molto tempo per decidere di intentare causa contro il signor Polanski”, ha detto la querelante, aggiungendo che alla fine lo ha fatto “per ottenere giustizia e responsabilità”. Gli avvocati di Polanski hanno negato la richiesta. “Il Sig. Polanski nega strenuamente le accuse contenute nella causa e ritiene che il luogo adatto per processare questo caso sia nei tribunali”, ha detto Alexander Rufus-Isaacs, il suo avvocato. Ma è anche possibile che il caso possa essere risolto prima del processo.

Roman Polanski, fuggitivo dagli Stati Uniti dal 1978, non avrebbe dovuto presenziare di persona al processo civile, ma avrebbe potuto comparire tramite video in diretta, se necessario, per testimoniare. “Non tornerà”, ha detto Allred. “Ma questa è una causa civile. Non è necessario che compaia”.

Polanski è fuggito dagli Stati Uniti alla vigilia della sentenza per lo stupro di una ragazzina di 13 anni, e da allora non è più riuscito a tornare nel Paese senza timore di essere arrestato. Nel corso dei decenni successivi, numerosi sforzi per risolvere il caso penale non hanno portato a nulla, e anche i tentativi per estradarlo non hanno avuto successo.

Robin M. inizialmente si fece avanti quando un giudice di Los Angeles stava valutando la richiesta della vittima nel procedimento penale, Samantha Geimer, di far cadere le accuse. Allred e Robin M. si opposero a tale richiesta, che un giudice respinse pochi giorni dopo. All’epoca, Allred disse che la sua cliente aveva deciso di non intentare una causa civile. Nel 2017, Robin M. ha dichiarato di aver recentemente denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Ha detto di non essersi fatta avanti nel 1973 perché temeva che suo padre “avrebbe fatto qualcosa che avrebbe potuto portarlo in prigione per il resto della sua vita”. Ha anche detto di averlo detto a un amico poco dopo l’incidente.

Il regista, oggi novantenne, è attualmente sottoposto a un processo per diffamazione a Parigi. In quel caso, l’attrice britannica Charlotte Lewis sostiene che Polanski l’ha diffamata quando ha definito le sue accuse di violenza sessuale una “bugia atroce”. Lewis ha accusato Polanski di averla aggredita nel 1983, quando aveva 16 anni.

Nella causa di Santa Monica, Polanski è stato inizialmente citato in giudizio con lo pseudonimo di “Doe”. La querelante ha successivamente ottenuto il permesso di modificare la causa con il suo vero nome. Gli avvocati di Roman Polanski hanno affermato un elenco di difese standard, incluso il fatto che la corte non ha giurisdizione su di lui.

Fonte: Variety