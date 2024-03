Beau DeMayo, showrunner e produttore esecutivo dietro la prossima serie animata di Disney+ X-Men ’97, è stato licenziato prima della première del 20 marzo. DeMayo aveva completato il lavoro sulle stagioni 1 e 2 di X-Men ’97 prima del suo allontanamento. Non parteciperà alla premiere di Hollywood del 13 marzo. Il suo account Instagram, su cui aveva mostrato in anteprima le opere d’arte e risposto alle domande dei fan sulla serie, è stato cancellato.

Ha scritto e prodotto X-Men ’97, che è la continuazione del popolare X-Men: The Animated Series trasmesso su Fox Kids negli anni ’90 e da Mediaset in Italia. Non è chiaro il motivo per cui DeMayo sia stato licenziato, ma non promuoverà più lo show né sarà coinvolto nelle stagioni future.

DeMayo ha anche scritto della serie Marvel e Disney+ Moon Knight, con Oscar Isaac, e del film di prossima uscita Blade, con Mahershala Ali.

Tutto quello che sappiamo su X-Men ’97

X-Men ’97 sarà un sequel diretto delle cinque stagioni di X-Men: The Animated Series, ma si ipotizza che possa anche preparare l’eventuale debutto in live-action della squadra nell’MCU (improbabile, ma potremmo avere qualche accenno e/o qualche stuzzichino qua e là). Tra i doppiatori che ritornano nel cast figurano Ray Chase nel ruolo di Ciclope, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, Cal Dodd nel ruolo di Wolverine, Catherine Disher nel ruolo di Jean Grey, George Buza nel ruolo di Bestia, Chris Potter nel ruolo di Gambit, Adrian Hough nel ruolo di Nightcrawler, Alison Sealy-Smith nel ruolo di Tempesta, JP Karliak nel ruolo di Morph, Christopher Britton nel ruolo di Mister Sinister, Alyson Court nel ruolo di Jubilee e Matthew Waterson nel ruolo di Magneto

La sinossi ufficiale ad oggi diffusa recita: “Tempesta e Wolverine cercano di portare avanti gli X-Men. Magneto entra in scena e vuole sostituirsi a Charles Xavier. Mister Sinister arriva per cercare di porre fine agli X-Men una volta per tutte“.