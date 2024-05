Scream VII: si dice che sarà caratterizzato da un significativo salto temporale

Scream VII sta andando avanti senza le protagoniste del film precedente, Melissa Barrera e Jenna Ortega, e anche se i dettagli della trama sono ancora segreti, le indiscrezioni affermano che la storia ruoterà intorno a Sidney (Neve Campbell), Gale (Courteney Cox) e alcuni nuovi personaggi che difenderanno la famiglia di Sid da una specie di culto di Ghostface.

Ci sono state notizie contrastanti sul numero esatto di maniaci mascherati che prenderanno di mira i nostri eroi di ritorno, ma grazie all’insider Daniel Richtman, potremmo avere qualche informazione in più sui “protagonisti più giovani” attualmente in fase di casting.

A quanto pare, ci sarà un “grande salto temporale” dopo gli eventi dell’ultimo film, presumibilmente per permettere ai figli di Sidney di raggiungere l’età appropriata per un film slasher. Richtman ha anche saputo che questo film sarà almeno in parte ambientato in una nuova città (cioè non Woodsboro) e che è stato sviluppato come il primo capitolo di una nuova trilogia.

Si dice che Patrick Dempsey sia in trattative per tornare nel ruolo del marito di Sidney, il detective Mark Kincaid, ma la notizia non è ancora stata confermata.

Dopo la partenza di Melissa Barrera e Jenna Ortega, resta anche da vedere se i restanti membri del “Core Four”, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding, riprenderanno i loro ruoli.

“Sidney Prescott sta tornando!” Ha scritto la Campbell su Instagram quando è stato ufficializzato il suo ritorno. “È sempre stato uno spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso possibile, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più entusiasta“.

La decisione della Campbell di tornare ha suscitato alcune polemiche a causa del licenziamento di Barrera per i post sui social media che Spyglass ha giudicato “antisemiti”. Molti fan ritengono che la Campbell avrebbe dovuto mostrare solidarietà alla sua ex co-star e declinare l’offerta dello studio.