The Acolyte, la nuova clip mostra un’intensa battaglia tra il Maestro Indara e “Mae”

Mancano solo otto giorni alla première di 2 episodi di Star Wars: The Acolyte e Lucasfilm ha condiviso un’altra clip dell’ultima serie live-action Disney+ Star Wars.

Lo sneak peek della scorsa settimana ha visto il Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae) impegnato in un feroce combattimento con la misteriosa guerriera che crede essere la sua ex apprendista, Mae (Amandla Stenberg), e qui vediamo l’utilizzatrice della Forza del lato oscuro cimentarsi contro un’avversaria altrettanto formidabile, la Maestra Indara (Carrie-Anne Moss).

Indara elude facilmente i primi colpi di Mae, ma ben presto diventa chiaro che è stata ben addestrata e la nemica dello Jedi riesce a mettere a segno un colpo decente verso la fine del combattimento.

Durante una recente intervista con Empire, la star di Matrix ha parlato dell’opportunità di entrare nell’universo di Star Wars e di riaccendere la sua passione per le sequenze d’azione.

“Me l’ha proposto Leslye [Headland]. Avevo visto il suo show Russian Doll, conoscevo la sua abilità artistica, ero rimasta sbalordita dalla sua visione e dalla sua capacità di esecuzione. Mi sono detto: ‘Ci sto tutto. Quando inizio? Ero assolutamente entusiasta di avere l’opportunità di aggiungere Star Wars al mio curriculum. Il mio curriculum personale, non intendo nemmeno quello cartaceo.

Nella mia anima e nel mio spirito, interpretare questo Maestro Jedi e allenarmi per il combattimento è stata un’esperienza straordinaria. Ho davvero risvegliato una parte di me che aveva dimenticato quanto amo l’azione. La adoro. Personalmente adoro essere messo alla prova. È una sfida fisica, ma anche mentale. Ti aiuta a entrare nel mondo del Maestro Jedi, con l’allenamento della mente“.

Guardate la nuova clip qui sotto, insieme a un filmato in cui il poliedrico Stenberg suona un arrangiamento per violino solo dell’iconica colonna sonora di Star Wars di John Williams.

“It’s a once in a lifetime experience, and it’s something I’ll hold forever.”#TheAcolyte star, Amandla Stenberg plays a solo violin arrangement of John Williams’ iconic Star Wars score. See the two-episode premiere of The Acolyte, arriving June 4 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/nlgcRfBXi7 — The Acolyte (@OfficialAcolyte) May 20, 2024

Chi è il cast di Star Wars: The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte è scritto e prodotto esecutivamente da Leslye Headland (Russian Doll), che sarà anche showrunner. Insieme alla Stenberg ci sono Lee Jung-jae (Squid Game), Dafne Keen (His Dark Materials), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Dean-Charles Chapman (1917), Carrie-Anne Moss (The Matrix), Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith (After Yang), Charlie Barnett (Russian Doll) e l’ex stao della trilogia sequel di Star Wars, Joonas Suotama, che interpreta un nuovo personaggio sotto forma di maestro Jedi Wookiee.

Tutto quello che sappiamo su Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte è l’annunciata serie tv parte del franchise di Star Wars creata da Leslye Headland. La serie tv è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica prima degli eventi dei principali film di Star Wars.

Star Wars: The Acolyte è ambientato alla fine dell’era dell’Alta Repubblica in un mondo di “segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro”, circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999). Un’ex Padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero mai previsto.

Nel cast della serie tv protagonisti sono Amandla Stenberg come ex padawan, Lee Jung-jae come Maestro Jedi, Manny Giacinto, Dafne Keen come una giovane Jedi, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson nei panni di Vernestra Rwoh, un cavaliere Jedi prodigio. Charlie Barnett come un giovane Jedi, Dean-Charles Chapman, Carrie-Anne Moss come una Jedi, Margherita Levieva, Joonas Suotamo nei panni di Kelnacca, un maestro Jedi Wookiee.