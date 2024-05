Bridgerton: la spiegazione della timeline, da Queen Charlotte alla terza stagione

Bridgerton, la serie romantica di Netflix, ha catturato l’attenzione e i cuori degli spettatori perché mostra i vari fratelli della famiglia Bridgerton che si innamorano. Essendo basata sui romanzi di Julia Quinn, la serie ha molto materiale su cui lavorare. La produzione si è mossa lentamente, con due anni di sviluppo tra l’uscita delle stagioni 2 e 3, ma questo intervallo ha dato il tempo allo streamer di allontanarsi dai Bridgerton e di esplorare un altro importante personaggio, la regina Charlotte (Golda Rosheuvel/India Amarteifio), nella serie spin-off, Queen Charlotte: A Bridgerton Story.

Oltre a riportare il pubblico alla giovinezza di Charlotte, quando conobbe e sposò suo marito, la serie include una storia dei giorni nostri, riportando volti noti di Bridgerton e creando una linea temporale interconnessa per le due serie.

Sebbene il franchise di Bridgerton sia solo vagamente basato sulla storia, mantiene una chiara linea temporale, anche se gli eventi vengono spostati. La serie è ambientata principalmente nell’epoca della Reggenza, che va dal 1795 al 1837. Anche se la linea temporale della serie è abbastanza lineare, poiché ogni nuova stagione si basa sui tempi della stagione sociale, Queen Charlotte: A Bridgerton Story e i finali delle stagioni 1 e 2 la complicano leggermente, intrecciando tutte le storie.

Quando si svolgono gli eventi del passato della Regina Carlotta?

Non deve sorprendere che, cronologicamente, la storia inizi con la Regina Carlotta. La storia principale dello spin-off funge da prequel, risalendo a una versione fittizia dell’Inghilterra nel 1761, quando Charlotte arriva per sposare Re Giorgio III (Corey Mylchreest). Questo fa sì che sia l’unica parte del franchise Bridgerton a non essere ambientata nell’epoca della Reggenza, almeno finora. Tuttavia, la serie è l’inizio della relazione tra il re e la regina, come la vedremo nella serie principale.

Nonostante gli ostacoli che devono affrontare, a partire dal loro incontro pochi istanti prima del matrimonio, i due si innamorano, offrendo ai fan un bellissimo, anche se complesso, rapporto per cui tifare. Mentre Charlotte si adatta al suo nuovo ruolo, la società sta cambiando, con il Grande Esperimento che crea nuove opportunità per Lord e Lady di diversa razza, tra cui Lady Agatha Danbury (Arsema Thomas), che dovrebbe essere familiare ai fan per le sue apparizioni in Bridgerton (interpretata da Adjoa Andoh). Nel corso dei sei episodi, Charlotte si prende cura di George, scoprendo la sua follia, aiutandolo a calmarsi e dando alla luce il primo di molti figli.

Quando si svolge la stagione 1 di Bridgerton?

Dopo Queen Charlotte, c’è un salto sostanziale alla Stagione 1 di Bridgerton, ambientata più di 50 anni dopo, che introduce l’ambientazione dell’epoca della Reggenza ed esplora la storia d’amore tra la quarta figlia dei Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), e Simon (Regé-Jean Page), il Duca di Hastings.

A partire dall’apertura della stagione mondana, la storia si svolge nella primavera e nell’estate del 1813, quando Daphne viene presentata per la prima volta alla società e si fa notare dalla Regina. Lei e Simon tentano di ingannare la tonalità per farle credere di aver stretto un vero legame, ma si innamorano dopo il loro frettoloso matrimonio. È anche la prima apparizione di Lady Whistledown, l’anonima scrittrice di pettegolezzi, che ora i fan sanno essere Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Sebbene la maggior parte della storia si svolga nell’arco di pochi mesi, la conclusione arriva un po’ più tardi, con la nascita del primo figlio di Daphne e Simon, Augie. Questa breve scena, che funge da epilogo, si svolge almeno nove mesi dopo, ma comunque prima della seconda stagione, poiché Augie viene citato nella puntata successiva.

Quando si svolge la seconda stagione di Bridgerton?

Bridgerton ritorna l’anno successivo, solo pochi mesi dopo l’epilogo della stagione 1. Ancora una volta, la storia riguarda la stagione sociale, che si svolge esattamente un anno dopo la presentazione di Daphne. Nella seconda stagione, il primogenito dei Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey), punta a sposarsi.

Ma le cose non vanno come previsto quando si innamora di Kate (Simone Ashley), la sorella della sua fidanzata, Edwina (Charithra Chandran). Tuttavia, il matrimonio di Kate e Anthony è meno affrettato, quindi la stagione non mostra il loro matrimonio come quello di Simon e Daphne, ma si concentra invece sul tempo necessario ai due personaggi per ammettere i loro sentimenti reciproci e fidanzarsi.

Quando si svolge la storia del “presente” della Regina Carlotta?

Sia in ordine di uscita che cronologicamente, la trama concomitante della Regina Carlotta interrompe la pausa tra le Stagioni 2 e 3. Mentre la famiglia reale perde il suo erede, la Regina Carlotta spinge i suoi figli ad avere dei figli propri, terminando con la nascita della futura Regina Vittoria (che nella Regina Carlotta avviene qualche anno prima della storia). Tuttavia, il coinvolgimento di Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) nella storia rende chiara la sua relazione con i Bridgerton.

Nel corso della serie, Violet viene mostrata mentre sviluppa un rinnovato interesse per l’amore dopo essere rimasta vedova diversi anni prima, un percorso personale che Lady Danbury incoraggia. Tuttavia, queste due alleate entrano in conflitto personale quando Violet scopre che nel 1761 Lady Danbury ebbe una relazione con Lord Ledger (Keir Charles), l’amato padre di Violet.

Anche se la storia potrebbe collocarsi in un periodo successivo alla loro amicizia, ci sono alcuni riferimenti specifici a Bridgerton che fissano la data. Charlotte le chiede un consiglio su come far accoppiare i principi, facendo riferimento al fatto che Violet ha sposato con successo due bambini in due anni, ovvero Daphne e Anthony. Se fosse stato più tardi, Violet avrebbe avuto un curriculum ancora più impressionante.

L’ambientazione può essere identificata ancora più chiaramente dall’accenno di Violet alla sua casa quando dice a Lady Danbury che Anthony è in luna di miele, il che sarebbe avvenuto dopo gli eventi della seconda stagione, dato che il matrimonio non compare nella storia principale, ma prima dell’epilogo della seconda stagione, in cui i fratelli Bridgerton (tra cui Kate e Anthony sposati) giocano una partita di pallone non proprio amichevole.

Quando si svolge la terza stagione di Bridgerton?

Tornando ancora una volta un anno dopo l’inizio della stagione precedente, la terza stagione di Bridgerton è ambientata nel 1815, il che rappresenta una sorpresa per i fan dei romanzi, dal momento che la storia segue la storia d’amore tra Colin (Luke Newton) e Penelope, avvenuta dopo un salto temporale di 11 anni nei libri. Tuttavia, la serie di Netflix chiarisce la data facendo riferimento al fatto che la terza stagione di Penelope è in uscita nella società, e dato che è stata presentata per la prima volta nella stagione 1, il calcolo è facile. Inoltre, la stagione mostra Anthony e Kate che si stabiliscono nella casa dei Bridgerton dopo la loro luna di miele, collocandosi direttamente dopo il viaggio della famiglia nella loro tenuta nell’epilogo della stagione 2.

Il franchise è abbastanza coerente con le tempistiche – ad eccezione di un piccolo commento all’inizio della Stagione 3 nel primo opuscolo di Lady Whistledown, che afferma che l’autrice è stata lontana “per troppo tempo” quando meno di un anno prima stava raccontando la corsa per un erede reale nella Regina Carlotta, rendendo l’intervallo tra le pubblicazioni il più breve. Tuttavia, potrebbero esserci ancora alcuni mesi di distanza tra lo spin-off e la Stagione 3, e non viene indicato un arco di tempo specifico, quindi non è tecnicamente contraddittorio.