Simon Kinberg in trattative per produrre il prossimo Star Trek

Il produttore Simon Kinberg, che ha supervisionato la maggior parte dei film di X-Men per la 20th Century Fox, è in trattative per produrre un prossimo film di Star Trek per la Paramount Pictures, ha confermato Variety.

Il progetto è già in fase di sviluppo presso lo studio, con Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) che si occupa della sceneggiatura e Toby Haynes (Andor, Black Mirror: USS Callister) a bordo per diretto. Gli addetti ai lavori affermano che il film è inteso come una storia di origine per la linea temporale principale del franchise di Star Trek (piuttosto che per quella alternativa, la linea temporale di Kelvin è iniziata con Star Trek del 2009), ambientata all’indomani del primo contatto dell’umanità con gli alieni.

Kinberg ha iniziato la sua carriera come sceneggiatore, scrivendo XXX: State of the Union e Mr. e Mrs. Smith, prima di unirsi al franchise di X-Men come co-sceneggiatore di X-Men: Conflitto finale. È passato alla produzione di tutti i successivi film del franchise e ha fatto il suo debutto alla regia con l’ultimo film della serie, Dark Phoenix del 2019. Ha anche prodotto The Martian e Fantastic Four del 2015, e i primi due film di Deadpool. Più di recente, ha prodotto il film Netflix del 2024 Life con Kevin Hart.

Anche il prequel di Star Trek sarà prodotto da J.J. Abrams, che ha supervisionato tutti i film della serie attraverso la Bad Robot a partire da Star Trek del 2009, da lui diretto. Abrams sta anche producendo un film separato destinato ad essere la missione finale del cast della timeline di Kelvin, tra cui Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldaña. Steve Yockey (L’assistente di volo) sta scrivendo la bozza più recente della sceneggiatura.