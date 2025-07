Un tipo imprevedibile 3: quali sono le possibilità in seguito al successo del secondo capitolo su Netflix?

Il co-sceneggiatore Tim Herlihy affronta la possibilità di Un tipo imprevedibile 3 dopo il debutto da record di Un tipo imprevedibile 2 su Netflix. Scritto da Adam Sandler e Herlihy, che ha anche co-sceneggiato il film originale del 1996, il nuovo sequel di Netflix riporta in auge il protagonista interpretato da Sandler, un giocatore di hockey fallito diventato golfista professionista che, ora vedovo e alcolizzato, torna nel tour per finanziare gli studi di danza classica all’estero della figlia.

Il cast di Un tipo imprevedibile 2 include anche Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller, Dennis Dugan e Kevin Nealon, che riprendono i ruoli del primo film. Tra i nuovi membri del cast figurano Benny Safdie, Bad Bunny, John Daly, Sunny Sandler, Maxwell Jacob Friedman, Ethan Cutkosky e Haley Joel Osment. Il film presenta anche diversi cameo di Eminem, Travis Kelce, Post Malone e molti altri.

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter dopo il debutto da record del sequel su Netflix, il co-sceneggiatore Tim Herlihy ha parlato della possibilità di Un tipo imprevedibile 3. Herlihy afferma che lui e Adam Sandler non hanno discusso di un terzo film, né ci ha pensato lui stesso, anche se non lo esclude completamente, riconoscendo che le sorprese possono capitare. Leggi i suoi commenti completi qui sotto:

Non tra me e Adam. Posso dire che non ne abbiamo mai parlato. Non ci ho nemmeno pensato nella privacy della mia mente. Sono sicuro che alcune persone nel mondo ne stiano parlando. Mai dire mai, immagino. Avevamo detto che non avremmo mai fatto Un tipo imprevedibile 2, ed è attualmente in streaming su Netflix, quindi non si sa mai.