Dune – Parte Tre: Jason Momoa si prepara a tornare sul set con un divertente video

Jason Momoa è ufficialmente tornato nella modalità Duncan Idaho. In vista delle riprese di Dune – Parte Tre, l’attore ha condiviso un video su Instagram in cui si rade la barba per la prima volta in sei anni per tornare nel personaggio. Momoa ha detto che l’ultima volta che si è rasato è stato proprio per le riprese del film originale Dune. “Solo per te, Denis”, ha detto Momoa nel video, riferendosi al regista Denis Villeneuve. L’attore ha poi aggiunto: “Dannazione! Odio radermi”.

Momoa, come anticipato, ha interpretato Duncan Idaho nel primo film Dune e aveva già confermato che sarebbe tornato per il sequel dopo aver saltato Dune – Parte Due. Duncan è il maestro di spada e mentore di Paul Artreides (Timothée Chalamet) nel primo film, ma il personaggio si sacrifica verso la fine per permettere a Paul e a sua madre, Jessica, di fuggire dai soldati Sardaukar. Nei libri di Herbert, Duncan alla fine ritorna sotto forma di clone. Non è chiaro se Villeneuve stia prendendo una direzione simile per Dune – Parte Tre, ma è molto probabile di sì.

Il video condiviso dall’attore è però anche l’occasione per raccontare un nuovo step della sua azienda Manalau. “Ho lanciato Mananalu per contribuire all’eliminazione della plastica monouso. Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti, collaborando con il nostro team di Getboomerangwater per introdurre un sistema a ciclo chiuso che igienizza e imbottiglia l’acqua in loco. Ciò significa ancora meno rifiuti, un’impronta di trasporto ridotta e il riutilizzo continuo delle nostre bottiglie di alluminio. Questo è il futuro e noi lo stiamo iniziando alle Hawaii. Eliminiamo la plastica monouso. Per i nostri figli e per il nostro pianeta“, è il messaggio lanciato dall’attore.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Tre

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Messia di Dune“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattarlo in due film. Ma il terzo film coprirà Messia di Dune nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune – Parte Tre, tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, possiamo aspettarci una narrazione molto più intima e politica rispetto all’epica espansiva di Parte Due. Dopo aver conquistato Arrakis e assunto il ruolo di Imperatore, Paul Atreides dovrà affrontare le conseguenze del jihad scatenato in suo nome e il peso del potere assoluto. Il film esplorerà la disillusione di Paul, i suoi dubbi morali e le macchinazioni di chi vuole distruggerlo dall’interno. La storia si muoverà dunque tra intrighi religiosi, crisi identitarie e visioni profetiche, aprendo un nuovo capitolo più cupo e riflessivo nell’universo di Dune.

