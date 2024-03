Negli ultimi due anni i film di supereroi non hanno avuto un periodo facile, poiché il pubblico e la critica sembrano essere sempre più stanchi (si potrebbe dire, affaticati) dalla recente produzione dei Marvel Studios e della Warner Bros/DC.

È diventato quasi di moda prendere di mira i film basati sui fumetti in questi giorni, con registi di tutto rispetto come Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Quentin Tarantino che in una recente intervista hanno espresso i loro problemi con quella che quest’ultimo ha descritto come la “marvelizzazione di Hollywood“.

Alcuni sarebbero d’accordo con le loro valutazioni, ma la maggior parte probabilmente ammetterebbe che i film di supereroi hanno anche rappresentato momenti di grande cinema, ma con così tanta negatività diretta ai cinecomicos, può essere facile dimenticare che il genere ha prodotto alcuni film davvero brillanti.

All’ex Capitan America del MCU, Chris Evans, è stato chiesto il suo parere sull’attuale produzione di film tratti da fumetti durante un panel all’Emerald City Comic-Con nel fine settimana, e ritiene che molti film di supereroi non ricevano il credito che meritano.

“Se fosse facile, ce ne sarebbero molti di più belli – senza voler fare ombra. [Alcuni sono oggettivamente film fenomenali“.

A dire il vero, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto un film di supereroi “fenomenale“. Anche lasciando da parte i gusti personali, gli incassi parlano da soli quando si tratta di capire come la pensa il pubblico in generale. Riusciranno Deadpool & Wolverine a cambiare le cose?