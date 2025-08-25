Tobey Maguire: 10 cose che non sai sull’attore

Diventato celebre per essere stato il primo Spider-Man cinematografico, l’attore Tobey Maguire ha negli anni dimostrato di essere un valido interprete, prendendo parte a titoli di vario genere attraverso cui far emergere le proprie potenzialità. Negli ultimi anni ha però diradato la sua attività da attore, ricoprendo principalmente il ruolo di produttore.

Ecco 10 cose che non sai di Tobey Maguire.

Tobey Maguire: i suoi film

10. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema con Voglia di ricominciare (1993), con Leonardo DiCaprio, per poi recitare in Tempesta di ghiaccio (1997) di Ang Lee, Harry a pezzi (1997), Paura e delirio a Las Vegas (1998), Le regole della casa del sidro (1999), Cavalcando col diavolo (1999), Wonder Boys (2000), Seabiscuit – Un mito senza tempo (2003), Intrigo a Berlino (2006) di Steven Soderbergh, Brothers (2009) con Jake Gyllenhaal, Il grande Gatsby (2013), Un giorno come tanti (2013), e La grande partita (2014). Dopo alcuni anni lontano dal grande schermo è tornato come attore nel 2022 in Babylon di Damien Chazelle, accanto a Brad Pitt e Margot Robbie, mentre nel 2021 aveva ripreso inaspettatamente i panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, ritrovando il personaggio che lo ha reso celebre.

9. Ha interpretato un celebre supereroe. Nel 2002 l’attore acquista popolarità mondiale grazie a Spider-Man, diretto da Sam Raimi, dove dà vita al celebre supereroe Marvel. Riprende poi il ruolo nel sequel Spider-Man 2 (2004) e in Spider-Man 3 (2007). Con questa trilogia Maguire si afferma come attore di successo e diventa per molti fan la versione più iconica dell’Uomo Ragno. Dopo oltre un decennio, nel 2021 torna a sorpresa nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, condividendo lo schermo con Tom Holland e Andrew Garfield in un evento che ha entusiasmato milioni di spettatori.

8. È anche produttore. Maguire si è distinto negli anni anche per la sua attività di produttore, iniziata nel 2002 con La 25ª ora. Negli anni ha poi partecipato alla produzione di film come Seabiscuit – Un mito senza tempo (2003), Rock of Ages (2012), La grande partita (2014), Brittany non si ferma più (2019), Boyz in the Wood (2019), Migliori nemici (2019) con Sam Rockwell, The Violent Heart (2020) e Babylon (2022). Attualmente è impegnato anche nello sviluppo di nuovi progetti attraverso la sua casa di produzione Material Pictures.

Tobey Maguire: chi è sua moglie

7. È stato sposato. Nel 2007, dopo un periodo di frequentazione, Maguire sposa alle Hawaii Jennifer Sweetheart, di professione designer di gioielli. I due hanno avuto poi due figli, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Molto riservata, la coppia non ha mai rilasciato particolari notizie riguardo la propria vita sentimentale, ma nel 2017 annunciano pubblicamente di aver divorziato.

Tobey Maguire e il poker

6. È un noto giocatore di poker. Una delle più grandi passioni dell’attore è quella per il poker. Maguire è infatti un noto giocatore, e molto del suo patrimonio sembra derivato da sue grosse vincite, a tal punto che secondo molti è uno dei motivi per cui ha diradato i suoi lavori cinematografici. In più occasioni è inoltre stato definito come un giocatore particolarmente competitivo e agguerrito.

Tobey Maguire è Spider-Man

5. Non ha mai letto i fumetti dedicati al personaggio. Maguire ha raccontato di non aver mai letto i fumetti Marvel incentrati su Spider-Man e di non conoscere la sua storia raccontata in essi. Ciò che lo ha spinto ad accettare il ruolo è infatti stata la sola sceneggiatura, da lui giudicata particolarmente buona e comprensiva di tutto ciò che gli occorreva sapere sul personaggio.

4. Ha avuto problemi con il celebre bacio. Nel girare l’iconico bacio tra Spider-Man e Mary Jean sotto la pioggia, Maguire ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Poiché si trovava a testa in giù, infatti, il suo naso continuava a riempirsi d’acqua per la pioggia, creandogli diverse difficoltà nella respirazione e nel mantenere la concentrazione per la scena.

3. Ha confermato la rivalità con un suo collega. Maguire e l’attore James Franco hanno interpretato rispettivamente Peter Parker e Harry Osborn, amici fraterni e in seguito rivali. Al di fuori dei loro personaggi, tuttavia, i due interpreti erano tutt’altro che in buoni rapporti. Maguire rimase infatti particolarmente offeso da un commento che Franco fece riguardo la sua recitazione, e tra loro si generò una rivalità ancora oggi esistente.

Tobey Maguire: il suo fisico

2. Si è allenato duramente per il ruolo di Spider-Man. Per poter interpretare il celebre supereroe, Maguire ha dovuto sottoporsi ad un lungo periodo di allenamento, che lo ha portato ad esercitarsi tanto nel sollevamento pesi quanto nelle arti marziali. Inoltre, ha dovuto seguire una rigida dieta di proteine, arrivando ad ottenere un fisico particolarmente scolpito e muscoloso.

Tobey Maguire: età e altezza

1. Tobey Maguire è nato a Santa Monica, in California, Stati Uniti, il 27 giugno 1975. L’attore è alto complessivamente 172 centimetri.

Fonte: IMDb