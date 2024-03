Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki ha vinto l’Oscar 2024 per il miglior film d’animazione, ma sembra che non tutti l’abbiano presa bene. In un anno con cinque candidati fortissimi, l’Academy ha deciso di premiare lo splendido ritorno del Sensei alla regia, a dieci anni da Si alza il vento.

Il principale avversario del film dello Studio Gibli era Spider-Man: Across the Spider-Verse e sembra che Shameik Moore, che nel film doppia Miles Morales, non abbia preso troppo bene la sconfitta del suo film. Scegliendo X per esprimere il suo disappunto, Moore ha scritto soltanto “derubati” sul suo profilo, alludendo chiaramente alla sconfitta agli Oscar del film.

*robbed — Shameik Moore (@shameikmoore) March 11, 2024

Se da una parte è vero che Spider-Man: Accross the Spider-Verse è un film straordinario, è altrettanto vero che pure il film di Miyazaki è lo stato dell’arte dell’animazione tradizionale oggi. Considerato che il franchise di Miles Morales durerà almeno per un altro film, ci sarà la possibilità per Shameik Moore di rifarsi.