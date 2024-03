Furiosa: A Mad Max Saga rivela l’attore che interpreta il personaggio di Immortan Joe. Furiosa è un prequel del film di successo del 2015 Mad Max: Fury Road, che segue la storia della protagonista mentre cerca casa dopo essere stata rapita da una banda di motociclisti da bambina. Furiosa è diretto dall’autore di Mad Max, George Miller, e uscirà il 24 maggio.

Per Empire, è stato rivelato che sarà Lachy Hulme a interpretare Immortan Joe. Prima di essere scelto per il ruolo del cattivo nel film con Anya Taylor-Joy, Hulme avrebbe dovuto interpretare Rizzdale Pell, un membro della gang associata a Dementus (Chris Hemsworth), nel film. A metà delle riprese, Hulme ha chiesto a Miller quali fossero i piani per Immortan Joe, e poi si è offerto di interpretare il ruolo in aggiunta alla sua parte di Rizzdale Pell. Hulme ha spiegato il suo casting:

“[Miller] ha detto: ‘Probabilmente prenderò semplicemente una controfigura’. “Ho detto: ‘Bene, qualcuno deve farsi avanti per Hugh (Hugh Keays-Byrne, deceduto nel 2020 e interprete originale del personaggio, ndr). Qualcuno deve onorare questo grande uomo. Riesco a farlo. Posso fare la voce. Ed è tutto negli occhi.’ Ha detto: ‘Vuoi farlo?’ Ho detto: ‘Perché ci hai messo così tanto tempo? Hai finalmente capito che questo film non guadagnerà un dollaro finché non avrai doppia razione di Lachy Hulme!'”

Immortan Joe è stato presentato come il principale antagonista in Mad Max: Fury Road. È stato interpretato da Hugh Keays-Byrne, che interpretava il ruolo di Toecutter in Mad Max del 1979. Keays-Byrne è morto il 1 dicembre 2020 all’età di 73 anni. Ora Hulme svolgerà il doppio ruolo nel film.

Keays-Byrne non è l’unico attore importante ad essere sostituito in Furiosa. Il personaggio principale è interpretato da Anya Taylor-Joy dopo essere stato interpretato da Charlize Theron in Fury Road. All’inizio questa decisione è stata alquanto controversa, poiché Theron è stata molto acclamata per il suo lavoro nel ruolo di Furiosa nel precedente film di Mad Max. Tuttavia, Furiosa rappresenterà una storia di formazione, che è una delle ragioni che hanno motivato il casting di Taylor-Joy.

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

InFuriosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.