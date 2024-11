Star Wars: rimosso il film dal 2026, Disney lo sostituisce con L’era glaciale 6

La Disney ha rimosso un film Star Wars senza titolo programmato per il 18 dicembre 2026 dal suo calendario di uscite. L’era glaciale 6 prenderà il suo posto.

Nonostante non sia mai stato confermato esattamente, Sharmeen Obaid-Chinoy era stata precedentemente annunciata come regista di un prossimo film Star Wars incentrato su Rey di Daisy Ridley dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker del 2019. Il film ha perso lo sceneggiatore Steven Knight all’inizio di quest’anno (dopo che Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson avevano precedentemente abbandonato il progetto). La presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha affermato alla Star Wars Celebration dell’anno scorso che il nuovo film con Ridley avrebbe seguito Rey mentre costruisce un nuovo Ordine Jedi.

The Mandalorian and Grogu unica certezza di Star Wars

Il prossimo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu del regista Jon Favreau, dovrebbe uscire a maggio 2026. Un altro film di “Star Wars” senza titolo rimane in programma per il 17 dicembre 2027.

Altrove in una galassia lontana lontana, la Lucasfilm ha rivelato la scorsa settimana che Simon Kinberg dovrebbe scrivere e produrre una nuova trilogia con Kennedy. La scorsa settimana, Disney e 20th Century Animation hanno annunciato che “L’era glaciale 6” era in produzione, con le star della serie Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg che tornano a prestare le loro voci al film.

The Mandalorian & Grogu, tutto quello che sappiamo sul film

Favreau sta producendo il film insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Filoni, CCO della Lucasfilm ed ex direttore supervisore dell’amata serie animata “Star Wars: The Clone Wars“. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto in precedenza Favreau. “La prospettiva di portare il mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente emozionante”.

La serie di tre stagioni The Mandalorian è stata generalmente ben accolta da fan e critici. Una quarta stagione è già in fase di sviluppo presso Lucasfilm, con l’obiettivo di riallacciarsi agli eventi di “Ahsoka” e di altri show Disney+ di Star Wars.

Si sa molto poco del film, incluso il suo posizionamento nella cronologia di “The Mandalorian” e chi altro dovrebbe recitare oltre a Pascal. Tuttavia, la star di “Alien” Sigourney Weaver è in trattative per recitare nel film, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti. The Mandalorian & Grogu uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.