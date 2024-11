Elizabeth Olsen torna nel ruolo di Scarlet Witch: Marvel Studios conferma

Dopo aver condotto Wanda Maximoff lungo un sentiero oscuro in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan hanno speculato molto su cosa riserva il futuro di Elizabeth Olsen come Scarlet Witch.

Quel film si è concluso con la sua apparente dipartita, sebbene Agatha All Along abbia solo stabilito che se n’è “andata” (non morta!). Abbiamo sentito che il piano ora è che Wanda ritorni in Avengers: Doomsday, dove cercherà la redenzione per la sua furia omicida nel Multiverso.

Oggi, i Marvel Studios hanno condiviso un comunicato stampa che conferma il ritorno di Elizabeth Olsen… in Marvel Zombies della Marvel Animation e non nella terza stagione di What If…?.

La star di WandaVision guiderà un cast che include Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Hawkeye), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel) e Todd Williams in un ruolo misterioso.

“In termini di animazione più matura, sì, stiamo realizzando uno show Marvel Zombies in questo momento che è piuttosto intenso, è sicuramente uno show TV-MA”, ha detto all’inizio di quest’anno il capo di TV, streaming e animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum. “E ancora, sta cercando di onorare i fumetti. E ciò che era così bello nei fumetti era che non si tiravano indietro. È sicuramente ciò che stiamo cercando di fare anche in quel progetto.”

Bryan Andrews dirige Marvel Zombies da una sceneggiatura di Zeb Wells. I produttori esecutivi includono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Wells e Andrews. Danielle Costa e Carrie Wassenaar producono. Marvel Zombies debutta il 3 ottobre 2025.