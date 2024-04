Steven Miron e Steven Newhouse dimessi dal CDA di Warner Bros. Discovery

Steven Miron e Steven Newhouse si sono dimessi dal consiglio di amministrazione della Warner Bros. Discovery dopo che il Dipartimento di Giustizia li ha informati che stava indagando in merito a “se il loro servizio nel Consiglio di amministrazione violava la Sezione 8 del Clayton Antitrust Act”, l’annuncio è arrivato direttamente da WBD (via Variety).

Miron, amministratore delegato della società di media Advance/Newhouse Partnership e dirigente senior presso Advance, la società di investimenti della famiglia Newhouse, e Newhouse, copresidente di Advance, erano entrambi amministratori indipendenti. Le loro dimissioni hanno effetto immediato. A seguito delle dimissioni di Miron e Newhouse, il 1° aprile il consiglio ha adottato una delibera di riduzione delle dimensioni del consiglio da 13 a 11 amministratori.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, la Sezione 8 del Clayton Act, secondo cui “il Congresso ha commesso una violazione di per sé delle leggi antitrust”, vieta a direttori e funzionari di prestare servizio contemporaneamente nei consigli di amministrazione di concorrenti, fatte salve limitate eccezioni.

Miron e Newhouse hanno informato WBD che, “senza ammettere alcuna violazione, e alla luce delle mutevoli dinamiche della concorrenza nel settore dell’intrattenimento, hanno scelto di dimettersi piuttosto che contestare la questione”, secondo la dichiarazione della società.

“A nome del nostro consiglio di amministrazione e del gruppo dirigente di WBD, desidero ringraziare Steve Miron e Steven Newhouse per il loro straordinario servizio e il loro impegno di lunga data nei confronti di Discovery e Warner Bros. Discovery”, ha affermato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, in una nota. “Sia Steve che Steven sono stati una grande fonte di saggi consigli e di straordinarie conoscenze del settore nel corso degli anni, e hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere questa nuova società operativa e avviata su un percorso di crescita a lungo termine. Siamo enormemente grati per il loro costante sostegno e auguriamo loro il meglio”.