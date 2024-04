Guardiani della Galassia: sarebbe un’enorme perdita per i Marvel Studios non riportarli in vita, secondo Zoe Saldana

Alla guida del franchise dei Guardiani della Galassia, James Gunn ha concluso il suo lavoro con la Marvel e con il MCU poiché ora si sta occupando del suo nuovo incarico di prestigio: la gestione e coordinazione dei DC Studios. Legalmente, quindi, non può dedicarsi di nuovo ai Guardiani.

L’attore che ha interpretato Drax, Dave Bautista, ha ripetutamente confermato di aver chiuso con il personaggio, sebbene sia disponibile a tornare nell’MCU in un ruolo meno impegnativo dal punto di vista del trucco fisico. Star-Lord di Chris Pratt sembra invece diretto verso un film solista o una serie per Disney+.

L’attrice che interpreta Gamora, Zoe Saldana, personaggio che invece potrebbe avere molte altre storie da raccontare nel suo gruppo di Ravages, sembra certamente pensare che la magia dei Guardiani dovrebbe essere raccolta e raccontata da qualcunaltro, anche se sarebbe pronta a cedere il ruolo di Gamora ad altre interpreti.

Parlando a The Playlist e rispondendo a una domanda sul suo futuro nei panni della figlia di Thanos, Saldana ha dichiarato: “Voglio dire, finora, penso che se ne sia andata per sempre per me, ma non credo che Gamora abbia completato il suo percorso”, ha scherzato, lasciando intendere che qualcun altro potrebbe prendere il testimone. Ha continuato dicendo: “Penso che sarebbe un’enorme perdita per la Marvel se non trovassero un modo per riportare in vita i Guardiani della Galassia. È proprio un gruppo di disadattati così amato dai fan, sai? E poi al timone, avevano una voce simile alla scrittura di James Gunn, che è semplicemente meravigliosa e molto specifica per questo genere.” “Ed è fantastico anche per questo genere. Quindi, sarei in prima fila per festeggiare il ritorno dei Guardiani della Galassia.”

Al momento, oltre a un progetto di serie dedicato a Star Lord, sembra che non ci sia altro spazio per i Guardiani della Galassia nei piani Marvel, ma mai dire mai. Nati nel 2014 con il primo film a loro dedicato, hanno concluso la loro trilogia lo scorso anno, dopo aver preso parte anche ai film collettivi della Marvel.