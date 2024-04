Benedict Cumberbatch e Olivia Colman insieme per The Roses

Benedict Cumberbatch e Olivia Colman saranno i protagonisti di The Roses, una rivisitazione del classico del 1989 La guerra dei Roses. La commedia dark, attualmente in fase di sviluppo, sarà diretta da Jay Roach (“Bombshell”, “Meet the Parents”) ed è scritta da Tony McNamara (“Poor Things”, “The Great”) basata sul romanzo di Warren Adler.

Il film segue la coppia formata da Theo (Benedict Cumberbatch) e Ivy (Colman), con carriere di successo, figli fantastici e una vita sessuale invidiabile. Ma sotto la facciata della famiglia perfetta si nasconde una polveriera di competizione e risentimento che si accende quando i sogni professionali di Theo crollano.

“‘The Roses’ è una storia incredibilmente divertente, straordinaria e allo stesso tempo profondamente umana”, ha dichiarato il presidente di Searchlight Matthew Greenfield annunciando il progetto. “Con Jay al timone e Benedict, Olivia e Tony, abbiamo un team da sogno che dà vita a tutto ciò”.

La 20th Century Fox aveva prodotto l’adattamento originale del romanzo “La guerra dei Roses” nel 1989, diretto da Danny DeVito e interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner. Il film ha vinto numerosi premi e ha ottenuto una nomination ai BAFTA e tre ai Golden Globe, inclusa quella come miglior film.