Steven Spielberg e A24 svilupperanno l’adattamento di The Heaven & Earth Grocery Store

Il regista premio Oscar Steven Spielberg e la sua Amblin Entertainment svilupperanno insieme alla casa di produzione A24 l’adattamento dell’acclamato romanzo The Heaven & Earth Grocery Store di James McBride. Gli addetti ai lavori dicono che il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo molto precoce e che Spielberg sarebbe impegnato solo per produrre non dirigere il film.

Di cosa parla The Heaven & Earth Grocery Store?

Il romanzo The Heaven & Earth Grocery Store di McBride racconta la storia dei residenti neri ed ebrei del quartiere di Chicken Hill di Pottstown, Pennsylvania, negli anni ’20 e ’30, anche se il libro si apre nel 1972 con la scoperta di uno scheletro sul fondo di un pozzo. Alcuni oggetti che si trovano vicino al corpo, tra cui un Mezuza, portano il poliziotto a interrogare l’unico residente ebreo della città, Malachi, che vive in una sinagoga in disuso.

Ma l’indagine è ostacolata quando la scena del crimine viene spazzata via dall’uragano Agnes. Il romanzo poi risale agli anni ’20 e ’30 Pottstown e offre dettagli sulla vita dei residenti. Qui vivono i coniugi ebrei Moshe e Chona Ludlow, che gestiscono il negozio di alimentari The Heaven & Earth Grocery Store. Un giorno, uno dei loro dipendenti, Nate Timblin, chiede loro di nascondere un giovane ragazzo nero non udente di nome Dodo, dalle autorità che stanno cercando di istituzionalizzarlo in un manicomio.

Il medico della città, anche un membro del Ku Klux Klan, è spinto nel voler far ciò da intenti razzisti e xenofobi ed è favorito da molti dei residenti bianchi della città in tali politiche. I cittadini neri ed ebrei decidono dunque di unirsi e mobilitarsi per aiutare il ragazzo. Il romanzo ha ricevuto numerosi riconoscimenti e varie liste, tra cui l’essere uno dei migliori libri del 2023 di NPR e anche la lista del presidente Obama dei suoi libri preferiti del 2023.

Leggi anche: Steven Spielberg al lavoro su un nuovo film sugli UFO