The Blair Witch Project: Jason Blum al lavoro su una nuova versione del film

Il maestro dell’horror Jason Blum sta facendo rivivere The Blair Witch Project per Lionsgate. Blumhouse è nota per il suo approccio al terrore a basso budget e l’originale The Blair Witch Project aveva un prezzo tanto basso che è diventato poi uno dei film più redditizi di sempre. Blumhouse è dietro i franchise da brivido Paranormal Activity e The Purge, così come i nuovi successi di successo come M3GAN e Five Nights at Freddy’s. I film di Blumhouse hanno incassato quasi 6 miliardi di dollari al botteghino mondiale, senza una spesa troppo alto in costi di produzione.

L’annuncio è stato fatto al CinemaCon, la fiera annuale del cinema che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas. Questo film segna il primo di un accordo multi-film con Blumhouse che reinventa i classici horror per la Lionsgate. Blumhouse, che ha un accordo di first-look con la Universal Pictures, ha recentemente collaborato con la Lionsgate su Imaginary, un thriller su un sinistro orsacchiotto.

I dettagli della trama non sono stati rivelati, ma il presidente del Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, ha definito il film una “nuova visione per Blair Witch che reintrodurrà questo classico dell’orrore per una nuova generazione”. “Sono stato incredibilmente fortunato a lavorare con Jason molte volte nel corso degli anni. Abbiamo stretto un forte rapporto con “The Purge” quando ero alla Universal e abbiamo lanciato STX con il suo film “The Gift”. Non c’è nessuno migliore in questo genere del team di Blumhouse”, ha dichiarato Fogelson in un comunicato. “Non potremmo essere più felici di lavorare con loro su questo e altri progetti che non vediamo l’ora di rivelare presto”.

Blum collaborerà al nuovo “Blair Witch” con il produttore Roy Lee, che in precedenza ha prodotto il reboot di “Blair Witch” del 2016”. L’originale “The Blair Witch Project” del 1999 è presumibilmente basato sulla storia vera di tre studenti registi che scompaiono mentre giravano un film sulla leggenda di Blair Witch. Ha incassato la cifra esorbitante di 248 milioni di dollari e ha dato vita a due franchise cinematografiche. Lionsgate attualmente gestisce una Escape room a tema Blair Witch a Las Vegas chiamata Escape Blair Witch.

“Sono molto grato ad Adam e al team della Lionsgate per averci permesso di giocare nel loro sandbox. Sono un grande ammiratore di “The Blair Witch Project”, che ha portato l’idea del film horror trovato al pubblico mainstream ed è diventato un vero fenomeno culturale”, ha affermato Blum. “Non penso che ci sarebbe stata una ‘Paranormal Activity’ se prima non ci fosse stata una ‘Blair Witch’, quindi sembra un’opportunità davvero speciale e sono entusiasta di vedere dove porterà.”