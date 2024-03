Il prossimo Universo DC di James Gunn e Peter Safran darà una nuova impronta al mito di Batman, con l’aiuto del film di prossima uscita The Brave and the Bold. Gli aggiornamenti sul nuovo reboot di Batman per il grande schermo sono fino ad oggi stati pochi, soprattutto a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno, ma questo non ha impedito ai fan di speculare a lungo sul film. Un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter potrebbe però fornire un piccolo dettaglio sulla lavorazione di questo atteso film, soprattutto per quanto riguarda il suo attuale regista, Andy Muschietti, già autore di The Flash.

Il rapporto annuncia Nocturna, una nuova etichetta horror che Andy e sua sorella e partner di produzione Barbara Muschietti stanno creando presso Skydance. Il rapporto afferma che, sebbene i Muschietti “stiano sviluppando un film su Batman intitolato The Brave and the Bold presso i DC Studios, il duo non si è ancora impegnato a realizzare il loro prossimo film“. Sebbene non si possa sapere cosa riservi il futuro, queste nuove informazioni suggeriscono alcune interessanti possibilità. Con la recente conferma del rinvio di The Batman – Parte 2 all’ottobre del 2026, ciò potrebbe significare che The Brave and the Bold potrebbe non uscire prima del 2027, per dare respiro a entrambi i film.

Ciò significa che Muschietti potrebbe avere tutto il tempo di dirigere un altro film prima di dedicarsi a Batman e Robin. Inoltre, non è del tutto escluso che il film possa avvalersi di un nuovo regista, se la programmazione di Muschietti e i piani dei DC Studios dovessero cambiare. Sebbene Muschietti fosse stato accostato al film per la prima volta nel giugno del 2023, pochi giorni prima del difficile debutto di The Flash nelle sale, è stato successivamente riferito che non aveva “alcun impegno formale” con il film durante lo sciopero della Writers Guild of America dello scorso anno, e che stava dando la priorità alla serie prequel di It, Welcome to Derry una volta terminati gli scioperi.

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“.