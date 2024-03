Il pubblico è rimasto scioccato quando ha scoperto che la scena post-crediti di The Marvels includeva il primo sguardo agli X-Men nell’MCU. Ma sembra che il pubblico non sia stato l’unico a rimanere sorpreso perché anche Teyona Parris, che era nella scena con Bestia/Hank McCoy, non sapeva che sarebbe stato nel film. Lo ha scoperto guardando il film al cinema, proprio come tutti gli altri.

Secondo Parris in una recente intervista con Entertainment Tonight, quando ha filmato la scena post-crediti di The Marvels, Bestia era semplicemente un medico normale. A Parris non è stato nemmeno detto che ci fosse la possibilità che si trattasse di un cameo o di una sorpresa. “Mi sono scatenata [vedendo Bestia alla fine di The Marvels] perché ho pensato: “Aspetta un attimo! Non è quello con cui ho girato!” E non ne avevo idea finché non l’ho visto in sala… Quando l’abbiamo girato, era un attore molto gentile, molto gentile, e indossava un camice da laboratorio. Sembrava un medico normale e regolare. Nessuno ha detto: “A proposito, questa sarà una piccola sorpresa”. Non ne avevo idea. L’ho scoperto con tutti gli altri.”

Non è chiaro esattamente il motivo per cui la Marvel abbia tenuto nascosto questo dettaglio a Parris, ma è possibile che si trattasse di un tentativo di mantenere segreta l’inclusione degli X-Men in The Marvels fino alla premiere.

Mentre a breve arriverà la serie d’animazione dedicata ai Mutanti Marvel, non abbiamo altre indicazioni su quando vedremo davvero in azione i personaggi degli X-Men.