Untamed rinnovato per una seconda stagione da Netflix

Sebbene inizialmente fosse stata pensata come miniserie Netflix, Untamed tornerà con una seconda stagione. L’intera serie di sei episodi è stata pubblicata su Netflix a luglio e segue Kyle Turner (Eric Bana), un agente speciale del National Park Service che indaga sulla morte di una donna nel Parco Nazionale di Yosemite mentre combatte i propri demoni del passato.

Il cast di Untamed è guidato da Bana, con Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago e Wilson Bethel, ed è scritto dagli sceneggiatori Mark L. Smith ed Elle Smith. Originariamente concepito come miniserie, il successo dello show potrebbe farlo diventare un successo a lungo termine per il gigante dello streaming.

A poco meno di due settimane dal suo debutto sulla piattaforma, Variety ha annunciato che Netflix ha rinnovato Untamed per la seconda stagione. Il thriller misterioso ha dominato Netflix sin dalla sua premiere del 17 luglio, totalizzando 24,6 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, anche se non è ancora stato rivelato cosa esplorerà la prossima stagione della serie con Bana. Bana ha commentato il rinnovo con la seguente dichiarazione:

Sono assolutamente entusiasta di avere la possibilità di dare vita a un’altra stagione di “Untamed”. La risposta alla prima stagione è stata una testimonianza dell’incredibile impegno del nostro team nel realizzare qualcosa di veramente unico. Non vedo l’ora di accompagnare Kyle nel suo prossimo viaggio. Un enorme grazie a Netflix, John Wells Productions, Warner Bros. Television e ai nostri fan.

Cosa significa questo per il futuro di Untamed

Sarà interessante vedere quale direzione prenderà la seconda stagione

La conclusione della prima stagione di Untamed ha visto Kyle finalmente lasciare Yosemite, dopo aver fatto i conti con l’omicidio di suo figlio, aver risolto il caso della morte di Lucy Cook e aver perso il suo amico Paul, che si è sparato dopo che Kyle ha scoperto il suo ruolo nella morte di Lucy. L’implicazione è che Kyle se ne va alla ricerca di un nuovo inizio e forse di una vita “normale” nella civiltà.

Tuttavia, Untamed mostra Kyle come una persona che si trova molto a suo agio nella natura selvaggia e che potrebbe avere difficoltà ad adattarsi alla vita fuori dal parco. Questo rappresenta un’interessante opportunità per Untamed – stagione 2, che potrebbe vedere Kyle tornare al parco o usare le sue abilità uniche per aiutare a risolvere crimini urbani.