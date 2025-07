Marvel “entusiasta” della risposta a I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Nonostante presentasse un personaggio relativamente sconosciuto, Captain Marvel è uscito nel 2019 e ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Era un buon film, ma la sola presenza di “Marvel” nel titolo è stata probabilmente sufficiente a farlo battere i record di incassi.

Da allora, il panorama è cambiato e i film sui supereroi non superano più facilmente il miliardo di dollari di incassi. Lo dimostrano gli incassi relativamente modesti di Superman e I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Secondo Variety, la Marvel è “entusiasta” dei 218 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura del reboot e del fatto di essere riuscita a riportare la Prima Famiglia Marvel sul grande schermo. Il film ha ricevuto recensioni positive da fan e critica dopo che tre film della 20th Century Fox hanno quasi annientato il franchise.

A dimostrazione di quanto le cose siano cambiate, l’incasso di 4,5 milioni di dollari di I Fantastici Quattro: Gli Inizi in Cina lo scorso fine settimana (Superman ne ha incassati 6,5 milioni). Nel 2019, Avengers: Endgame ha incassato 614 milioni di dollari solo nel Regno di Mezzo.

“C’è un reset di cosa sia un successo, e non li vedo raggiungere costantemente 1 miliardo di dollari come prima – senza la Cina, con l’esposizione a Disney+, dopo il COVID, senza megastar”, ha dichiarato un agente di alto livello che rappresenta diversi clienti dell’MCU. “La Cina ha usato Marvel, Disney e l’industria cinematografica statunitense per far crescere la propria.” Un’altra fonte interna aggiunge: “Non torneremo mai più a quei tempi.”

Il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha mantenuto il budget a una cifra gestibile (dichiarata) di 200 milioni di dollari, e si dice che il film abbia incontrato un solo ostacolo: una battaglia per i crediti della sceneggiatura. Alla fine, la WGA è intervenuta per assegnare il merito della sceneggiatura finale a Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan, Ian Springer e Kat Wood.

Affrontando la nuova norma del botteghino, l’analista Shawn Robbins ha spiegato: “Penso che come industria siamo diventati molto ossessionati dai risultati del weekend di apertura, in particolare per [‘Superman’ e ‘I Fantastici Quattro’]. Dato che il passaparola è così forte per entrambi, credo che la storia non sia ancora del tutto ovvia.”

“Sì, ‘I Fantastici Quattro’ è abbastanza buono in termini di superamento delle aspettative della Disney. Quindi questo è positivo. Ed è difficile confrontarlo con altri film Marvel perché viviamo semplicemente in un’epoca diversa per le uscite di supereroi.”

Staremo a vedere in che modo, in USA e nel resto del mondo, il passaparola aiuterà i film (Marvel e non solo). Per adesso sembra fondamentale ripensare non solo al mercato ma anche alle aspettative rispetto agli incassi.