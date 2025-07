Deadpool 4: il film non è una priorità per i Marvel Studios

Dopo che il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari al botteghino, accompagnato da recensioni entusiastiche, era quasi certo che l’avventura multiversale non sarebbe stata l’ultima per il dinamico duo. Nonostante tutte le battute su Jackman che interpreterà Logan fino a 90 anni, però, un’altra collaborazione potrebbe non arrivare per un po’. Variety ha pubblicato un ampio reportage sulla situazione attuale tra i vertici della Marvel, secondo cui al momento non ci sarebbe “alcuna urgenza” per un Deadpool 4.

Fonti interne all’azienda hanno citato un calo dei contenuti sui supereroi in tutto il settore, che ha portato a un rallentamento dei piani per il futuro del Mercenario Chiacchierone nell’MCU. La notizia è un po’ sorprendente, considerando lo slancio di Wade Wilson dopo il suo primo film in sei anni. Durante una tavola rotonda con Kevin Feige alla quale ha partecipato Steve Weintraub di Collider, il boss della Marvel ha confermato le discussioni in corso con Reynolds e Jackman su cosa succederà ai loro personaggi dopo aver sconfitto Cassandra Nova.

Al momento non è stato rivelato nulla sul grande team-up in Avengers: Doomsday, ma sembra probabile che saranno coinvolti prima piuttosto che poi in ciò che il franchise ha in serbo. Alcuni rapporti indicano anche che Reynolds stava lavorando in silenzio a una sceneggiatura che avrebbe unito Deadpool e gli X-Men in un momento in cui l’MCU si prepara ad aggiungere il team di mutanti al proprio roster. Certo, Deadpool e Wolverine non sono gli unici eroi messi in secondo piano in questo momento. Dopo anni di sviluppo con Mahershala Ali che ha assunto il ruolo reso famoso da Wesley Snipes, anche il film Blade della Marvel sembra non essere oggetto di priorità.

Anche se un altro lungometraggio incentrato su Deadpool e Wolverine non è previsto a breve, il loro film ha avuto un impatto sul futuro immediato dell’MCU. Ha infatti introdotto concetti che sicuramente entreranno in gioco nella lotta contro il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. e, anche se non sono ancora state confermate, ci sono ancora voci sul ritorno di Jackman. Con il ritorno anche di altri ex protagonisti di X-Men come Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, Alan Cumming e James Marsden, il prossimo dicembre sarà una reunion sorprendente ed emozionante per l’universo dei supereroi della 20th Century Fox.