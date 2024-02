Il remake di Una pallottola spuntata ha ricevuto un aggiornamento molto atteso, dopo che il film è rimasto in un inferno di sviluppo per oltre un decennio. La serie parodistica diventata un cult con Leslie Nielsen nei panni dell’ufficiale di polizia di buon cuore ma ottuso Frank Drebin, racconta le sue avventure che lo vedono difendere la famiglia reale, prevenire bombardamenti nucleari e sfuggire a un assassinio. Annunciato nel 2009 e dopo aver intrapreso molte incarnazioni, il film attualmente pianificato avrà come protagonista Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr., con Seth MacFarlane come produttore.

Variety fornisce finalmente un aggiornamento attendibile sul riavvio di Una pallottola spuntata dopo anni di false partenze, rivisitazioni e piani scartati falliti. Con il riaffermato coinvolgimento di MacFarlane e Neeson nel film diretto da Akiva Schaffer, è stata confermata una data di uscita provvisoria. Il film uscirà il 18 luglio 2025, anche se al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese.

Con lo stile comico unico di Una pallottola spuntata, potrebbe essere difficile immaginare come un regista possa eguagliare l’umorismo frenetico del film originale, in cui il pubblico è rapidamente sottoposto a una battuta dopo l’altra a un ritmo travolgente. Dal primo momento in cui Drebin da solo smantella un incontro segreto dei più grandi oppositori degli Stati Uniti del 20° secolo, il pubblico è bombardato da battute che vanno dal crudo e assurdo, al più lungo e prolungato slapstick. Tuttavia, essendo Schaffer un veterano esperto di varie produzioni comedy tra cui SNL e Brooklyn Nine-Nine, il regista potrebbe avere la possibilità di creare il proprio modo di portare quella comicità nel nostro contemporaneo.

La sfida più difficile da affrontare dal riavvio di Una pallottola spuntata potrebbe essere quella legata al suo protagonista: Frank Drebin Jr. sarà all’altezza dell’eredità di suo padre? Il ritratto di Frank Derbin da parte di Nielsen ha visto l’attore cambiare strada dai suoi precedenti ruoli seri verso un personaggio comico e assurdo che è diventato leggenda. Liam Neeson potrebbe essere un attore ideale per il ruolo, avendo dalla sua un curriculum di uomini di legge seri e orientati all’azione che ha già parodiato in The Lego Movie e Derry Girls, dimostrando di poter sovvertire questi ruoli.