Austin Butler riflette sul suo desiderio di essere il primo James Bond americano. Basato sul personaggio creato da Ian Fleming, il primo film di Bond, Dr. No, uscì nel 1962, con Sean Connery nel ruolo da protagonista. Da allora, altri cinque attori hanno assunto il ruolo di 007, il più recente è stato Daniel Craig, che ha abbandonato il franchise alla fine di No Time To Die nel 2021.

Mentre l’attesa per Bond 26 continua, Austin Butler è stato ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere Dune: Parte Due e durante l’intervista, Fallon ha mostrato una clip dal servizio fotografico per la copertina di Teen Vogue del 2012 in cui Butler esprimeva interesse ad essere “il primo James Bond americano”.

“È pazzesco”, dice Butler, reagendo alla clip. “Cosa stavo pensando?” continua: “Sono cresciuto amando James Bond“. Quando Fallon afferma che Butler sarebbe un ottimo Bond, lui ribatte dicendo: “No, deve essere britannico“.