Nonostante l’accoglienza non proprio stellare di Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins era pronta a tornare per dirigere Wonder Woman 3 e, secondo quanto riferito, aveva anche completato la sceneggiatura. Le cose sono però cambiate quando (o prima, a seconda di chi si vuole credere) James Gunn e Peter Safran sono diventati co-CEO dei DC Studios, e il trequel è stato accantonato. Secondo un rapporto, il piano iniziale era di portare avanti il progetto sotto la bandiera del DCU, ma in realtà è stata la Jenkins a decidere di ritirarsi dopo aver “ricevuto delle note sul trattamento che aveva presentato allo studio“.

Sembra che i vertici della WB non fossero del tutto convinti della sua proposta, che si diceva contenesse “problemi di arco caratteriale che rivaleggiavano con quelli di Wonder Woman 1984“. Poco dopo, la Jenkins è intervenuta sui social media per smentire la notizia. “Non ho mai abbandonato“, ha scritto la regista su Twitter all’epoca. “Ero aperta a considerare qualsiasi cosa mi venisse chiesta. Ho capito che non c’era nulla che potessi fare per portare avanti il progetto in quel momento. La DC è ovviamente sommersa dai cambiamenti che deve fare, quindi capisco che queste decisioni siano difficili in questo momento“. Tuttavia, la Jenkins è ora tornata sull’argomento, ribadendo che il suo viaggio con Wonder Woman è finito “per il momento, più facilmente per sempre“.

“Non sono interessati a fare nessuna Wonder Woman per il momento“, ha poi aggiunto, parlando al podcast Talking Pictures. “Non è un compito facile, con quello che sta succedendo alla DC. James Gunn e Peter Safran devono seguire il loro cuore nei loro progetti. Non so cosa abbiano in mente di fare o perché, quindi capisco che si tratta di un lavoro importante e che devono seguire il loro cuore e fare quello che hanno in mente“. Al momento non ci sono piani per un’incarnazione di Wonder Woman nel primo capitolo del DCU, ma è in fase di sviluppo una serie intitolata Paradise Lost che si concentrerà su “una storia tipo Game of Thrones su Themyscira“.

Cosa avremmo visto in Wonder Woman 3?

Non ci sono notizie certe riguardo ciò che sarebbe stato incluso in Wonder Woman 3, ma secondo l’insider @CanWeGetSomeToast il film sarebbe stato ambientato ai giorni nostri, successivamente agli eventi di Justice League e al cameo di Diana in The Flash. Secondo quanto riferito, altri personaggi DC, incluso il Batman di Ben Affleck, sarebbero apparsi nel film. Questi sono solo dettagli non ufficialmente confermati, ma l’ambientazione contemporanea sembra decisamente probabile, considerando che il primo film si svolge durante la Seconda guerra mondiale e il suo sequel passa poi al 1984. Ciò avrebbe permesso di raccontare Wonder Woman nel presente, comprendendo anche i rapporti con i suoi colleghi supereroi.