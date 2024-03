James Gunn ha replicato alle ultime voci sui casting del DC Universe, questa volta legate a Wonder Woman nello show televisivo Paradise Lost. Mentre l’universo DC di Gunn ha trovato il suo Superman in David Corenswet e Supergirl in Milly Alcock, ci sono ancora diversi eroi iconici rimasti da scegliere per il franchise. Uno dei ruoli ancora mancanti nel prossimo riavvio è Wonder Woman, personaggio che verrà riformulato nell’universo DC dopo la conclusione della sequenza temporale del film DCEU nel 2023.

Mentre il film Superman di James Gunn è ora in produzione, i fan del DC Universe sono già ansiosi di scoprire chi interpreterà l’iconica amazzone. Nonostante fosse impegnato a girare il suo nuovo film, a Gunn è stato chiesto su Threads se una recente voce sul casting di Wonder Woman fosse vera o no.

Quando Matthew Simmons gli ha chiesto se Elizabeth Debicki sarebbe stata scelta per interpretare Wonder Woman, Gunn ha semplicemente dichiarato: “Proviene da un sito che sta inventando un sacco di cose (adoro lavorare con Elizabeth ma non ho mai nemmeno pensato a questo).” Debicki non è estranea al genere dei cinecomic, poiché è apparsa in Guardiani della Galassia Vol. 2 e in Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo di Ayesha.

Dato che Gal Gadot ha ufficialmente finito con Wonder Woman e non la interpreterà nel nuovo franchise di Gunn, si pone la domanda su quale sia effettivamente lo status di Diana nell’universo DC. Quando i DC Studios hanno annunciato i loro numerosi film e programmi TV sull’Universo DC nel gennaio 2023, non era previsto in quella lista iniziale un film da solista dedicato a Wonder Woman. Resta da vedere se un film su Wonder Woman possa essere messo in cantiere o meno più avanti nel corso del capitolo 1, “Gods and Monsters“, poiché ci sono ancora progetti non annunciati, secondo Gunn e Peter Safran.

Dato lo status iconico di Wonder Woman, è lecito ritenere che Diana sarà vista prima o poi nell’Universo DC. Sarebbe scioccante se non avesse il suo film entro i primi cinque anni dal lancio dell’Universo DC. Ma per ora, il tempo dirà quali piani l’Universo DC ha in serbo per Wonder Woman e se apparirà in Paradise Lost mentre viene reinventata per il grande schermo.