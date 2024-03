Come riportato lo scorso novembre, Black Mirror è stato rinnovato per una settima stagione (qui la recensione della sesta), mentre apprendiamo ora che tornerà su Netflix nel 2025. La settima stagione sarà composta da sei episodi e includerà anche un sequel dell’episodio USS Callister, che aveva come protagonisti Cristin Milioti e Jesse Plemons. “Robert Daly è morto, ma per l’equipaggio della USS Callister i problemi sono appena iniziati“, è stato annunciato giovedì per la serie antologica di Charlie Brooker.

In quell’episodio Jesse Plemons interpreta Daly. Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (Walton), Michaela Coel (Shania) e Billy Magnussen (Valdack) fanno invece parte del talentuoso equipaggio della USS Callister. Questi attori non sono stati annunciati (ufficialmente) per questo episodio sequel, anche se la logline suggerisce un loro probabile ritorno. USS Callister presentava anche un cameo vocale di Aaron Paul (nel ruolo di Gamer691) e un cameo non accreditato di Kirsten Dunst (moglie di Plemons), che era solo un’impiegata a caso della Callister.

Non resta a questo punto che attendere di scoprire su cosa si concentreranno gli altri 5 episodi e quali attori li interpreteranno. A partire dalle ultime stagioni la tendenza è infatti sempre stata quella di avere come protagonisti diversi celebri nomi di Hollywood. La notizia di una settima stagione di Black Mirror è emersa nel corso di un evento di Netflix all’UK Next.

Che cos’è Black Mirror?

Black Mirror è la serie antologica ambientata per lo più in distopie del prossimo futuro, che ha attraversato molte iterazioni da quando è stata inizialmente lanciata su Channel 4 nel Regno Unito nel 2011. Lo spettacolo ha ricevuto un aumento di budget quando si è poi trasferito su Netflix nel 2016. Ogni episodio riflette sul rapporto tra uomo e tecnologia e su come questo legame possa facilmente portare a risultati disturbanti e perversi. Il creatore della serie Charlie Brooker è produttore esecutivo e funge da showrunner. Bisha K. Ali è produttore esecutivo insieme a Jessica Rhoades e Annabel Jones, di cui è produttore indipendente Broke & Bones.