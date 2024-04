X-Men le origini: Wolverine, Kevin Durand rivela i piani per Blob nel sequel cancellato

X-Men le origini: Wolverine (qui la recensione) è stato accolto da recensioni per lo più negative, anche se ha affrontato più di una sfida durante la produzione. Lo sciopero della WGA di quel periodo ha avuto un enorme impatto sulle riprese, mentre una bozza del film è stata tristemente diffusa online settimane prima del suo arrivo nelle sale. Questo progetto, però, doveva essere solo il primo di una serie di lungometraggi dedicati alle origini dei vari X-Men, come Magneto e Gambit. L’idea è però stata poi abbandonata e Hugh Jackman ha continuato ad interpretare Wolverine in altri film non collegati alla pellicola del 2009.

Prima di allora, un sequel diretto di X-Men le origini: Wolverine era in lavorazione. Non è stato rivelato molto sul film, anche se sappiamo che molti dei personaggi del primo capitolo sarebbero tornati. Tra questi, c’era anche Kevin Durand nel ruolo di Blob. Parlando con ComicBook.com del suo ruolo in Abigail, l’attore ha ora fatto luce su ciò che si prevedeva per il suo colossale mutante. “Ricordo che quando stavamo girando le scene di Wolverine, lui [Jackman] continuava a dire: ‘Finirai per fare un film tutto tuo’, e voleva davvero che tornassi a fare il prossimo Wolverine, dove Blob sarebbe stato il campione di lotta sumo a Tokyo, dove Wolverine si reca, ma non se ne fece nulla“.

La trama di X-Men le origini: Wolverine

Dopo aver attraversato i maggiori eventi della storia, dalla guerra di secessione americana alle trincee della Prima e Seconda guerra mondiale, fino alla terrificante giungla della guerra del Vietnam, i mutanti Wolverine e Sabretooth vengono reclutati dal colonnello William Stryker per far parte di una squadra di mutanti. Questa, composta anche da Wade Wilson, Fred Dukes, John Wraith e Zero, si trova infatti a svolgere missioni particolarmente rischiose, che nessun umano potrebbe essere in grado di affrontare. Stanco di quella vita, però, Wolverine decide di recarsi in Canada per vivere una vita pacifica. Ben presto le sue speranze verranno tragicamente infrante e il mutante si troverà a dover intraprendere una spietata vendetta.