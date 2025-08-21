Peacemaker Stagione 2: la nuova sequenza di ballo d’apertura nel video dal backstage

Quando Peacemaker ha debuttato nel 2022, la bizzarra e spassosa sequenza d’apertura della serie è diventata presto uno degli argomenti di discussione più gettonati, e i fan possono aspettarsi un nuovissimo numero di ballo anche per Peacemaker Stagione 2.

Per questa nuova sequenza, “Do Ya Wanna Taste It” di Wig Wam è stata sostituita da “Oh Lord” di Foxy Shazam, e a giudicare da ciò che vediamo nel teaser del dietro le quinte che James Gunn ha condiviso online, saranno presenti molti più personaggi.

“Vi do un’esclusiva: vedrete Eagly provare a ballare per la prima volta”, ha detto Gunn in una recente intervista. “Quindi è davvero straordinario. Non è il migliore, ma cerca di partecipare attivamente alla sequenza di danza finale. Questa volta ha una piccola posa.”

“Abbiamo ucciso tutti durante la stagione, quindi in un certo senso dovevamo farlo. Sono morti tutti!” ha aggiunto. “Inoltre, abbiamo molti nuovi membri del cast: Tim Meadows è Langston Fleury, Sol Rodriguez è Sasha Bordeaux e Michael Rooker è nel cast, Judomaster è un personaggio più importante questa volta, quindi sapevo che dovevo fare una nuova danza.”

Gunn ha anche chiarito che non aveva necessariamente intenzione di superare la sequenza originale dei titoli di coda. “Credo che la sequenza di ballo abbia raggiunto i 4 miliardi di visualizzazioni su TikTok, quindi quando c’è qualcosa di così virale, volevo solo fare un buon lavoro con la [nuova] sequenza di ballo. Non so se la sequenza di ballo supererà mai la prima, perché nessuno se l’aspettava. È stata una sorpresa totale, e non si può replicare. Tuttavia, le sorprese all’interno della serie stessa, credo, si ripetano più volte, perché ci sono molti più colpi di scena in questa stagione, con quello che succede e quello che si scopre su questo universo.”

James Gunn ha scritto tutti gli 8 episodi e ne ha diretti 3, inclusa la première. Peacemaker Stagione 2 riunisce John Cena con i membri chiave del cast della prima stagione, tra cui Danielle Brooks (Leota Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Emilia Harcourt) e Steve Agee (John Economos), mentre la serie si prepara per una grande espansione all’interno del nuovo Universo DC.

Questa volta, la storia si espanderà oltre l’affiatato team di Peacemaker, con Frank Grillo che interpreterà Rick Flag Sr., un personaggio che funge da collante tra Superman, Creature Commandos e i futuri capitoli del DCU.

Appariranno anche diversi altri volti noti di Superman, tra cui Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner e Sean Gunn che riprenderà il ruolo del finanziatore della Justice Gang Maxwell Lord. I fan conosceranno anche un personaggio completamente nuovo, Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, collaboratore di lunga data di Gunn.