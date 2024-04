Zack Snyder suggerisce ai suoi fan una campagna per la Director’s Cut di Sucker Punch

Dopo aver condiviso con successo la sua versione di Justice League con il mondo intero, il regista Zack Snyder sta cercando di far sì che anche Sucker Punch del 2011 riceva una versione estesa... se i fan inizieranno a fare una campagna in tal senso!

Le Director’s Cut dei registi hanno da tempo generato discussioni tra gli appassionati di cinema, con alcuni film – Blade Runner e Superman II, ad esempio – che hanno tratto grande beneficio dal fatto che i registi dietro la macchina da presa hanno potuto condividere la propria visione, non imposta dallo studio.

Nel corso degli anni, Zack Snyder ha realizzato diversi director’s cut. Ci sono state tre versioni diverse di Watchmen e anche Batman v Superman: Dawn of Justice ha avuto una “Ultimate Edition” con rating R per la sua uscita in Blu-ray.

Inutile dire che probabilmente non abbiamo bisogno di riepilogare le circostanze spesso bizzarre che hanno portato alla realizzazione della Zack Snyder’s Justice League.

Più avanti nel corso dell’anno, il regista pubblicherà su Netflix le versioni più lunghe di entrambi i film di Rebel Moon, ma sembra che voglia che un altro dei suoi progetti dal passati riceva lo stesso trattamento: Sucker Punch del 2011.

“L’unico film che cambierei è Sucker Punch, perché non è mai stato finito correttamente“, dice Snyder a Empire Online. “Anche la director’s cut non è davvero il taglio corretto. È solo una versione estesa. Se ne avessi la possibilità, sistemerei quel film“.

“Ho il filmato già girato: devono solo permettermi di metterlo insieme“, continua. “Ogni tanto lo chiediamo. Dobbiamo chiederlo di nuovo. Penso che ci debba essere una finestra in cui nessuno ha il film“.

Per quanto riguarda il modo in cui i fan possono aiutare, sembra che Zack Snyder stia cercando di creare un altro movimento #ReleaseTheSnyderCut”. “Se vogliono iniziare una campagna, va bene“, ha suggerito il regista al termine dell’intervista.

Di cosa parla Sucker Punch ?

Sucker Punch segue la storia di Babydoll (Emily Browning), una giovane donna che viene internata dal patrigno violento dopo un tragico incidente che coinvolge sua sorella.

Per affrontare la dura realtà, Babydoll si ritira in un mondo di fantasia dove immagina se stessa e i suoi compagni di cella come abili guerrieri in cerca di libertà.

In queste sequenze di fantasia, Babydoll e le sue compagne, tra cui Sweet Pea (Abbie Cornish), Rocket (Jena Malone), Blondie (Vanessa Hudgens) e Amber (Jamie Chung), si imbarcano in audaci missioni contro nemici fantastici, cercando di raccogliere gli oggetti necessari per la loro fuga. L’impressionante cast comprende anche Carla Gugino, Oscar Isaac, Jon Hamm e Scott Glenn.

Il film ha ottenuto recensioni ampiamente negative – ha un pessimo 22% su Rotten Tomatoes – e ha incassato appena 89,8 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 82 milioni di dollari. Sucker Punch ha la sua schiera di fan, ma abbastanza da giustificare un’edizione estesa?