Famke Janssen rivela se tornerà nei panni di Jean Grey in Deadpool e Wolverine

Famke Janssen ha interpretato per la prima volta Jean Grey in X-Men del 2000 e, dopo l’apparente scomparsa della mutante in X2: X-Men United, è tornata come cattiva nel poco apprezzato X-Men: The Last Stand. Sono seguiti dei camei in The Wolverine e X-Men: Giorni di un futuro passato, ma il legame con il personaggio per Famke Janssen sembrava finito lì.

Da tempo circolano voci sulla possibilità di vedere gli X-Men in Deadpool & Wolverine; il franchise della Merc with the Mouth ha sempre giocato un po’ con la continuità (Deadpool 2 ha visto un cameo dei personaggi dell’era prequel) e scommettiamo che gli X-Men di questo film abbiano legami con la Bestia e Binary che abbiamo incontrato nella scena di metà film di The Marvels.

In ogni caso, alcuni volti noti dei mutanti sono destinati a comparire, con il Ciclope di James Marsden che si vocifera possa apparire e Sir Patrick Stewart che ha quasi confermato che tornerà nel ruolo del Professor X.

Purtroppo, sembra che la Jean di Famke Janssen non si unirà a loro.

Parlando con Screen Geek del suo ruolo in Boy Kills World, l’attrice ha dichiarato: “Non sono in [Deadpool & Wolverine]. No. Tutti continuano a chiedermelo. Quindi, a un certo punto, ho pensato: “Aspettate, sono in Deadpool e non lo so ancora?” Ma no. Non lo sono. No, no“.

Forse sta cercando di sviare l’attenzione per evitare di spoilerare qualcosa, ma questo è un no piuttosto deciso. In definitiva, probabilmente scopriremo se ha girato qualcosa solo quando ci si siederà a guardare Deadpool & Wolverine nelle sale quest’estate.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.