Zack Snyder svela finalmente come sarebbe finito l’arco del Superman di Henry Cavill

Uno dei grandi “what if” di Hollywood negli ultimi anni è stato il Superman di Henry Cavill. Apparso per la prima volta nel 2013 in L’uomo d’acciaio di Zack Snyder, la versione dell’attore dell’amato eroe dei fumetti ha avuto molti intoppi durante il suo mandato a causa della natura divisiva del precedente DCEU. Henry Cavill e Zack Snyder non sono mai riusciti a portare a termine la loro storia di Superman, ma ora il regista di Rebel Moon ha rivelato come la sua saga DC avrebbe concluso l’arco narrativo del personaggio.

In un video con GQ in cui riflette sulla sua carriera, Zack Snyder ha rivelato che si sarebbe basato sul finale della sua versione di Justice League. “Avrebbe dovuto soccombere all’Anti-vita, essere distrutto, riportare l’orologio indietro e poi avere la sua occasione per questa battaglia contro Darkseid“. E ha concluso dicendo: “Se volete… questo avrebbe concluso la sua trilogia e nel diventare questo guardiano e, in un certo senso, lo avrebbe riportato alla sua umanità“. Tutto questo è stato accennato in Justice League e Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, con i flash forward di una Terra distrutta dall’apocalisse e gestita da Darkseid e un Superman sottoposto a lavaggio del cervello come suo braccio destro. Il famoso cattivo della DC è apparso anche nella sua versione di Justice League.

Il futuro di Superman è luminoso sotto la guida di James Gunn

Sebbene Henry Cavill abbia recitato in tre film nei panni di Superman (con due tagli in Justice League), non si è mai sentito in grado di svettare nel ruolo. Molti sosterranno che ciò è dovuto alla rivisitazione in chiave dark del materiale di partenza da parte di Zack Snyder, ma non c’è mai stato abbastanza Henry Cavill nel DCEU. Dei 15 film di questo sfortunato universo, Superman è stato protagonista solo in uno di essi e ha condiviso lo schermo con personaggi come Batman e Wonder Woman sia in Batman v Superman: Dawn of Justice che in Justice League. C’è stato un piccolo barlume di speranza quando Henry Cavill è apparso nei titoli di coda di Black Adam. Tuttavia, quello è stato l’inizio della fine per il DCEU. Mesi dopo il video in cui l’attore annunciava il suo ritorno nei panni di Superman, James Gunn e Peter Safran sono stati assunti a capo dei nuovi DC Studios della Warner Brothers.

James Gunn, che ha scritto e sta dirigendo il nuovo Superman, alla fine ha deciso che il futuro migliore per il personaggio era quello di riavviare completamente l’universo. Questo significava scegliere un altro attore. Il nuovo Superman è David Corenswet di Pearl. Sarebbe stato bello vedere Henry Cavill continuare a ricoprire il ruolo, ma tutte e tre le parti sembrano essere altrettanto adatte al cambiamento. Henry Cavill ha in programma alcuni grandi progetti, come il reboot di Highlander, Snyder sta lavorando duramente alla costruzione del suo nuovo franchise fantascientifico Rebel Moon e all’universo in continua crescita di Army of the Dead, e tutto ciò che riguarda la nuova direzione del DCU di James Gunn sembra ottimo finora.

Superman di James Gunn uscirà nelle sale l’11 luglio 2025. Mentre i fan della DC aspettano la nuova forma del DCU, possono ricordare quello che avrebbe potuto essere guardando in streaming la trilogia di Justice League di Snyder. È inoltre possibile vedere in streaming l’ultimo film di Snyder, Rebel Moon Lo Scargiver, su Netflix.