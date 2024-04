Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice è il film numero 1 di Netflix in tutto il mondo, nonostante le recensioni negative

La critica non ha apprezzato i film di Rebel Moon di Zack Snyder (o i suoi film in generale, se è per questo), ma questo non ha impedito loro di attirare molti spettatori su Netflix. Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice ha debuttato sullo streamer la scorsa settimana e il film non è stato accolto meglio del suo predecessore. Anzi, le recensioni sono state decisamente peggiori. Il sequel fantascientifico si trova attualmente a un misero 15% su Rotten Tomatoes, con un punteggio di pubblico migliore – ma comunque marcio – del 52%.

Nonostante queste reazioni negative, Zack Snyder ha una base di fan fedeli e devoti che chiaramente si preoccupano molto poco delle opinioni della critica, e Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice è riuscito a scalare le classifiche diventando il film numero 1 di Netflix in tutto il mondo. Inoltre, il primo film, Rebel Moon: figlia del fuoco è rientrato nella top 10 ed è ora il quinto film più popolare sullo streaming.

Ecco come si presenta la top 10 in vista del weekend.

1. Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice

2. Woody Woodpecker Goes to Camp

3. What Jennifer Did

4. Anna

5. Rebel Moon: figlia del fuoco

6. Glass

7. The Bricklayer

8. Hotel Transylvania

9. Damsel

10. The Super Mario Bros. Movie

È ancora molto presto, quindi sarà interessante vedere quanto a lungo The Scargiver riuscirà a mantenere questa posizione. Tuttavia, Netflix deve essere soddisfatta del risultato, quindi non stupitevi se verrà annunciato un terzo film. Dopotutto, Snyder ha già rivelato di avere in programma un potenziale di sei film.

“Quattro o sei film, dipende… Credo che la questione sia se ogni volta che facciamo uno di questi film ne facciamo due”, ha detto Snyder al Radio Times in una recente intervista. “Ne stavamo parlando l’altro giorno e mi chiedevo se il pubblico sarebbe rimasto deluso se avesse avuto un solo film da Luna Ribelle? Direbbero: ‘Oh, è uno solo adesso? Fantastico‘”.