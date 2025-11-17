A House of Dynamite: la storia che ha ispirato il terrificante finale del film

In A House of Dynamite di Netflix, il Presidente degli Stati Uniti, interpretato da Idris Elba, e l’intero Paese affrontano una crisi letale. Quando un missile nucleare si dirige verso Chicago, non è minimamente pronto a gestire l’emergenza, dando vita così a quel finale così tanto discusso.

Quando lo sceneggiatore del film, Noah Oppenheim, e la regista, Kathryn Bigelow, hanno fatto qualche ricerca per preparare il film, hanno fatto una scoperta inquietante. Il dilemma di A House of Dynamite e la scarsa preparazione del protagonista all’attacco non erano lontani dalla realtà. I ​​presidenti sono raramente coinvolti quando si tratta di prepararsi a un attacco nucleare.

Oppenheim e Bigelow hanno scoperto che Ronald Reagan è stato l’ultimo presidente ad adottare un approccio pratico quando si è trattato di affrontare le minacce nucleari. Il più delle volte, queste questioni sono gestite dal Segretario della Difesa, dai Capi di Stato Maggiore Congiunti, dal Centro di Comando Militare Nazionale e dal Comando Strategico degli Stati Uniti. Sebbene sia positivo che il Paese abbia così tante persone pronte ad affrontare queste minacce, la mancanza di coinvolgimento del presidente non è l’ideale.

Oppenheim ha fornito maggiori informazioni sulla situazione, grazie alla sua vasta esperienza nella ricerca su questi argomenti. L’autore è stato presidente di NBC News. Di conseguenza, ha avuto molti contatti con cui ha parlato durante tutto il processo, quindi A House of Dynamite potrebbe essere più accurato di altri film dello stesso genere.

Le persone che abbiamo incontrato e con cui abbiamo parlato, che erano stati ufficiali di guardia nella Situation Room della Casa Bianca, funzionari civili del Pentagono, militari in pensione, che avevano lavorato per Stratcom o nella difesa missilistica, sono incredibili funzionari pubblici. Sono esperti nel loro campo. Hanno dedicato l’intera carriera a garantire la nostra sicurezza. Le persone con cui abbiamo parlato erano il più apolitice possibile.

L’autore ha anche parlato di quanto fosse preoccupante il fatto che il Presidente degli Stati Uniti non fosse maggiormente coinvolto nel processo. Ha spiegato come una persona in grado di comandare l’uso delle armi nucleari dovrebbe saperne di più su di esse e sui pericoli che ne derivano.

Uno dei fatti più spaventosi che abbiamo scoperto all’inizio del nostro processo di ricerca è stato quando abbiamo parlato con un ex alto funzionario che aveva lavorato al Pentagono e gli abbiamo chiesto: “Con quale frequenza il Presidente degli Stati Uniti si esercita per questo scenario?”. La sua risposta è stata: “Quasi mai”. E questo è particolarmente preoccupante, perché negli Stati Uniti d’America abbiamo una monarchia nucleare. Abbiamo un sistema basato sull’autorità esclusiva. Il Presidente degli Stati Uniti può decidere se, quando e come usare le armi nucleari unilateralmente. Non deve sottoporsi al voto del Consiglio dei Ministri o dei Capi di Stato Maggiore. Non deve assolutamente costruire alcun tipo di consenso. È tutto sulle sue spalle, eppure è il meno preparato e preparato.

Sebbene lui e il suo film abbiano ricevuto alcune critiche dal Pentagono, è stato elogiato anche da molti altri. Secondo lui, molti esperti hanno elogiato l’accuratezza di A House of Dynamite.

Due cose emergono. La prima è il numero di persone che lavorano in prima linea in queste agenzie e istituzioni, che si tratti della Situation Room della Casa Bianca, del Comando Strategico, del Pentagono o della CIA, che ci hanno detto di aver avuto la sensazione che avessimo catturato fedelmente i loro mondi, il che, ovviamente, è stato di enorme importanza per noi. Quindi è stato estremamente gratificante. La seconda cosa è la misura in cui così tante persone sembrano desiderose di avviare finalmente questo dibattito sulla minaccia nucleare e su cosa potremmo fare tutti per contribuire a mitigarla. È un argomento che legislatori, studiosi, attivisti, molti di loro ritengono sia stato trascurato per troppo tempo, ed è stato bello vedere quanti abbiano usato il film come punto di partenza per queste importanti conversazioni.

A House of Dynamite è disponibile per lo streaming su Netflix.