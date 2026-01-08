Cime tempestose: il film ottiene una classificazione “R” per “contenuti sessuali”

Manca ancora un mese all’uscita di Cime tempestose, la nuova controversa trasposizione del romanzo di Emily Brontë diretta da Emerald Fennell, prevista per San Valentino, ma ci sono già aggiornamenti importanti sul film. La produzione è ufficialmente completata e ieri il film ha ricevuto dalla MPA la classificazione “R” (ovvero: vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto) per “forti contenuti sessuali”. Test screening avevano già evidenziato una quantità significativa di immagini iper-sessualizzate, più esplicite rispetto alle precedenti versioni del romanzo.

La durata complessiva è di circa 135 minuti, leggermente superiore ai 129 minuti della versione di Andrea Arnold del 2011. Fennell ha inoltre dichiarato di aver preso alcune libertà creative nel raccontare la storia originale. Il budget di produzione e distribuzione è stimato intorno agli 80 milioni di dollari, cifra che riflette l’accordo con Warner Bros. per acquisire e sostenere il film, dopo una battaglia con Netflix, che aveva offerto circa 150 milioni di dollari.

Il cast principale, come noto, vede Margot Robbie e Jacob Elordi nei ruoli di protagonisti. Emerald Fennell, nota per Saltburn e Una donna promettente, ha dichiarato: “Ho letto questo libro a 14 anni e mi ha aperto in mille modi. Ne sono ossessionata, mi ha fatto impazzire.” Le stime d’incasso sono ancora incerte: i numeri ufficiali prevedono un debutto tra i 20 e i 25 milioni di dollari, mentre EmpireCity Box Office ipotizza un possibile “smash hit” per Warner Bros. con circa 50 milioni di dollari.

La trama e il cast di Cime tempestose

La storia di Cime tempestose segue Catherine e Heathcliff mentre vivono il loro amore proibito e distruttivo nelle brughiere dello Yorkshire. Questo sarà l’undicesimo adattamento della tragica storia d’amore gotica, l’ultimo dei quali è stato il film della BBC Radio 3 del 2011 con Kaya Scodelario e James Howson. Charli XCX ha composto la colonna sonora del film, pubblicando recentemente una canzone intitolata “House” in collaborazione con l’ex membro dei Velvet Underground, John Cale.

Oltre a Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, l’adattamento del romanzo vede anche la partecipazione di Shazad Latif nel ruolo di Edgar Linton, Alison Oliver nel ruolo di Isabella Linton, Hong Chau nel ruolo di Nelly Dean, Charlotte Mellington nel ruolo della giovane Catherine, Owen Cooper nel ruolo del giovane Heathcliff e Vy Nguyen nel ruolo della giovane Nelly.

L’uscita nelle sale è prevista per il 13 febbraio 2026.