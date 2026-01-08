Nic Pizzolatto, autore di True Detective, sviluppa un nuovo thriller per Netflix

Netflix sta portando avanti l’adattamento cinematografico di Cold Zero, un dramma d’azione di prossima uscita scritto dall’autore di bestseller Brad Thor. Il progetto sarà adattato da Nic Pizzolatto, il creatore di True Detective. Peter Berg produrrà il film tramite la sua casa di produzione Film 44 insieme a Ezra Emanuel. Thor sarà anche produttore esecutivo del film, così come Elizabeth Rogers. Secondo fonti interne, i dirigenti di Netflix sono rimasti molto colpiti dal romanzo e hanno colto al volo l’opportunità di adattarlo.

Cold Zero sarà pubblicato il 10 febbraio 2026 e si concentra sulle conseguenze di un incidente aereo vicino al Polo Nord. I passeggeri sopravvissuti devono ora affrontare l’ambiente spietato in cui si trovano intrappolati. Ignari del fatto che l’aereo trasporta tecnologie top-secret avanzate, in merito alle quali i leader mondiali sono estremamente preoccupati, soprattutto ora che la loro posizione è sconosciuta.

Sebbene sia probabilmente il più noto per aver creato True Detective, Nic Pizzolatto ha ampliato i suoi orizzonti. Di recente ha collaborato con Skydance Sports per sviluppare una serie Netflix con Matthew McConaughey e Cole Hauser. Ha anche diretto, scritto e prodotto un film intitolato Easy’s Waltz, che ha debuttato al Toronto Film Festival lo scorso anno. Il cast stellare del progetto include Vince Vaughn, Al Pacino, Kate Mara e Simon Rex.

Berg è noto per il suo lavoro in serie acclamate dalla critica come Friday Night Lights, The Leftovers – Svaniti nel nulla, Ballers, Painkiller e American Primeval. Quest’ultima è rimasta per quattro settimane nella classifica globale dei primi 10 programmi TV di Netflix. Ha anche diretto film come Patriots Day, Deepwater: Inferno sull’oceano e Lone Survivor.

All’inizio dell’anno scorso, ha rinnovato l’accordo di Film 44 con Netflix. Sta inoltre collaborando con Taylor Sheridan all’adattamento cinematografico del popolare videogioco Call of Duty, per Paramount e Activision. Inoltre, sarà produttore esecutivo del nuovo reboot di Friday Night Lights, in onda su Peacock.